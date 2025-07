Retour de la neige en Île-de-France : à quoi s’attendre ?

Les Franciliens doivent s’attendre à un temps hivernal marqué ce mercredi, avec un risque de neige temporaire. Les départements du Val-d’Oise et des Yvelines sont placés en vigilance jaune, tandis que des averses de pluie et neige mêlées sont prévues dans toute la région.

La neige pourrait faire son grand retour ce mercredi en Île-de-France, un mois après le passage de la tempête Caetano, qui avait déjà apporté des flocons sur la région. Selon Météo France, les départements du Val-d’Oise et des Yvelines sont placés en vigilance jaune pour des risques de neige et verglas. Des averses mêlant pluie et neige sont attendues dès la mi-journée, avec une possibilité d’accumulation localisée de 1 à 2 cm de neige au sol, principalement dans les zones rurales et les secteurs en altitude.

Le phénomène est dû à un conflit météorologique entre un air froid polaire présent sur le nord du pays et un courant chaud et humide venant du sud de l’Europe. Ce contraste favorise la formation de précipitations neigeuses sur une partie du territoire.

Une vigilance particulière sur les routes à cause de la neige

Bien que la neige devrait fondre rapidement en fin d’après-midi, les autorités appellent à la prudence sur les routes. Les risques de verglas, notamment en soirée lorsque les températures baisseront, pourraient rendre les conditions de circulation difficiles. Le réseau routier des départements placés en vigilance jaune pourrait être temporairement perturbé.

À Paris, les prévisions annoncent surtout des averses de pluie, mais quelques flocons pourraient se mêler aux précipitations. La capitale et l’ensemble de la région restent placées en vigilance jaune pour des risques de pluie-inondation, en raison d’importantes précipitations attendues jusqu’à minuit.

Des départements du nord en vigilance orange neige et verglas

Si les risques restent modérés en Île-de-France, la situation est plus préoccupante dans plusieurs départements du nord du pays. Le Nord, le Pas-de-Calais, la Somme et la Seine-Maritime sont placés en vigilance orange pour des chutes de neige importantes, avec des cumuls pouvant atteindre 5 à 10 cm. Ces conditions pourraient perturber les déplacements et nécessiter l’intervention des services de déneigement.

Douze autres départements, principalement situés au nord de la Seine, sont également en vigilance jaune pour des risques de neige et de verglas. Les automobilistes sont invités à adapter leur conduite et à éviter les déplacements non indispensables.

Des prévisions encore incertaines pour les jours à venir concernant les chutes de neige

Les prévisions météorologiques restent incertaines quant à l’évolution de cette perturbation. Selon certains scénarios, la neige pourrait persister jusqu’à la nuit de mercredi à jeudi. D’autres prévisions évoquent un retour des pluies dès la soirée, ce qui entraînerait une fonte rapide des éventuelles accumulations de neige.

Il est recommandé aux habitants de rester attentifs aux mises à jour des alertes de Météo France et de limiter leurs déplacements en cas de dégradation des conditions météorologiques. Si la neige se confirme, elle pourrait s’étendre à d’autres départements franciliens, notamment les Hauts-de-Seine et l’Essonne, selon l’évolution de la perturbation.