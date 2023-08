Forte hausse de la taxe foncière en 2023 : les villes françaises les plus touchées

Dans les 20 plus grandes villes françaises, le règlement de la taxe foncière représente, en moyenne, un mois de crédit supplémentaire. Dans certaines villes, son montant est même équivalent à deux mensualités de crédit. Cette augmentation est un facteur à prendre en compte lors de l'achat d'un bien immobilier.

Une augmentation substantielle de la taxe foncière dans les grandes villes

La taxe foncière n'est pas un impôt anodin. Il est important de la prendre en compte lors de l'achat d'un bien immobilier. Si la taxe d'habitation a complètement disparu en 2023, elle est généralement compensée par une forte hausse de la taxe foncière, et ce, dans la plupart des grandes villes de France.

L'Union nationale des propriétaires immobiliers (UNPI) estime qu'elle a augmenté de 4,7 % en 2022 dans les 200 plus grandes villes de France. En 2023, une hausse plus importante de cette taxe, de l'ordre de 7,1 %, est prévue. Certaines villes, à l'image de Lyon et de Grenoble, pourraient enregistrer respectivement une hausse de 9 % et de 24,4 %. La hausse la plus spectaculaire devrait concerner la ville de Paris, avec une augmentation sans précédent de 51,9 %.

Une étude publiée récemment par le comparateur de crédits immobiliers Meilleurtaux met en lumière la part que représente cette taxe dans l'achat d'un bien immobilier. « La hausse des taux d'intérêt depuis le printemps 2022 a clairement contribué à faire grimper la facture mensuelle. Quand vous ajoutez à cela la taxe foncière qui ne cesse d'augmenter, il est clair que la facture s'alourdit d'année en année pour les propriétaires et ce sera évidemment pire en 2023 », explique Maël Bernier, directrice de la communication et porte-parole de Meilleurtaux.

Un coût moyen de 111 euros par mois

Pour un bien de 70 m² acheté par un couple avec deux enfants, le montant de la taxe foncière était de 105 euros par mois en 2021. Il est passé à 111 euros par mois en 2022 dans les plus grandes villes de France. Avec un emprunt sur 20 ans avec un taux moyen de 3,4 % pour acquérir un bien de 70 m², le montant varie grandement en fonction de la ville considérée.

En 2022, le podium des villes dans lesquelles cette taxe représente la part la plus importante lors de l'achat d'un bien immobilier a été dévoilé par Meilleurtaux. La ville de Nîmes arrive en tête de classement avec une taxe foncière dont la valeur équivaut à deux mensualités de crédit. Suivent la ville de Saint-Étienne, avec 1,9 mois de crédit, et Dijon avec 1,5 mensualité.

Si nous restons sur l'exemple de Dijon, l'achat d'un bien immobilier nécessite un remboursement de crédit mensuel de 1136 euros. La taxe foncière dans cette ville, d'une valeur de 1 571 euros, représente donc l'équivalent d'une mensualité et demie supplémentaire de crédit, payable chaque année.