Voici les questions à vous poser avant de choisir votre chauffage

Alors que les prix de l'énergie ont atteint des sommets, nombreux sont les Français qui cherchent une parade pour réduire la facture énergétique notamment pour le chauffage. Selon les statistiques, 60 % de ces factures sont mobilisées par le chauffage, voire 75 % pour les logements mal isolés. Il est donc crucial de faire des économies. Pour cela, il est important de bien choisir son système de chauffage.

Le gouvernement encourage vivement la rénovation thermique des anciens logements et propose de nombreuses aides pour mener à bien ces projets. C’est dans ce contexte que de nombreux Français hésitent entre les pompes à chaleur, les chaudières à granulés de bois, les chaudières à gaz et autres systèmes hybrides. Il faut savoir que chacune de ces options présente des avantages. Encore faut-il trouver la plus adaptée au logement à chauffer.

La première étape dans la recherche d’une solution de chauffage est d’évaluer l’efficacité énergétique du bâtiment et de minimiser autant que possible les pertes de chaleur. Si les propriétaires envisagent d’effectuer des travaux d’isolation importants, il serait utile d’installer un système de ventilation. Ce dernier est non seulement bénéfique pour la santé des occupants, mais également crucial pour prévenir les dommages à l'habitation en éliminant l'excès d'humidité et les polluants et en assurant la circulation de l'air frais. Si une simple VMC peut suffire, une ventilation double-flux est privilégiée, car elle réduit la sensation de courants d'air froid et minimise la consommation d'énergie pour le chauffage.

Installation de chauffage : comment choisir son prestataire ?

Dans une petite habitation bien isolée où le chauffage n'est utilisé qu'en complément, il peut s’avérer rentable de modifier les radiateurs ou d'installer un poêle ou une climatisation réversible. Pourtant, pour la grande majorité des habitations individuelles, le chauffage central constitue la solution standard tant en termes de confort que de consommation énergétique. Ce mode de chauffage permet de chauffer toutes les pièces avec une seule unité de production de chaleur, que sa source soit une chaudière ou une pompe à chaleur. S’agissant du mode de répartition de la chaleur, les radiateurs prennent de la place, mais ils permettent un ajustement plus rapide de la température. Les planchers chauffants, quant à eux, sont cachés, mais ils ont un processus de régulation plus lent qui fonctionne mieux dans une habitation bien isolée.

Le choix entre pompes à chaleur, chaudières à gaz, biofioul ou granulés est souvent guidé par des considérations économiques, avec des incitations gouvernementales en faveur des solutions écologiques. À ce propos, les pompes à chaleur, chaudières à granulés et solaire thermique sont favorisés pour leur impact environnemental moindre. Les chaudières à gaz trouvent leur place avec l'essor du biogaz. Les PAC conviennent aux maisons bien isolées, tandis que les chaudières à granulés utilisent une source d'énergie renouvelable. La comparaison doit également prendre en compte le coût de l'énergie, le rendement des équipements, les coûts initiaux et de maintenance pour des économies à long terme.