Fioul : voici les 3 aides gouvernementales qui vous permettront de remplacer votre chaudière

Partager sur : 49 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Dans le cadre de la transition écologique, le gouvernement a mis en place certaines aides qui encouragent les Français à adopter des alternatives plus écologiques et plus économiques au fioul. Ce combustible étant polluant et onéreux.

MaPrimeRénov’ 2023

C'est une aide financière destinée aux ménages aux revenus modestes, lancée en 2020 par l'Agence nationale de l'habitat (ANAH). Elle est accordée aux individus désireux d'entreprendre des travaux chez eux, notamment de substituer leur chaudière au fioul par une autre dotée d'un système plus écologique. Pour ce qui est du montant de l’aide, il dépend des revenus et de la nature des travaux. L'aide peut atteindre les 10 000 euros pour une chaudière à bois en alimentation automatique. On peut aussi bénéficier d'une aide de 4 000 euros pour une pompe à chaleur air-eau.

Cependant, pour accéder à cette aide, il faut remplir certaines conditions. Tout d'abord, il est important de respecter les plafonds de revenus fixés par le gouvernement. De plus, le logement doit être construit depuis plus de 15 ans, et qu'il soit une résidence principale depuis au moins un an. Quant à la réalisation des travaux, il est essentiel de faire appel à un artisan RGE (reconnu garant de l'environnement).

La prime « Coup de pouce chauffage »

La prime « Coup de pouce chauffage » est une aide qui entre dans la démarche du dispositif des certificats d'économie d'énergie (CEE). Elle est destinée aux foyers qui souhaitent remplacer leur chaudière au fioul par un système de haute performance énergétique. Le montant de la prime varie en fonction du type d'équipement installé. Par exemple, pour une pompe à chaleur eau/eau, il est possible d'obtenir une aide d'au moins 5 000 €.

Pour ce type d'aide, les conditions d'éligibilité sont simples. D'abord, au même titre que MaPrimeRénov', ces travaux doivent concerner la résidence principale. De plus, les revenus ne doivent pas excéder un certain seuil prédéfini par le gouvernement.

L’éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ)

L'éco-prêt à taux zéro, également connu sous le nom d'éco-PTZ, est un dispositif financier mis en place par l'État pour soutenir les projets de rénovation énergétique des particuliers. Il s'agit d'un prêt sans intérêt, ce qui signifie que le bénéficiaire ne rembourse que le capital emprunté, sans frais supplémentaires. Le montant maximal de ce prêt est de 50 000 €, en fonction de la nature des travaux à faire.

Pour bénéficier de cette aide, il faut également répondre à certains critères bien précis. En premier lieu le demandeur peut être propriétaire, locataire ou simplement occupant du logement. De plus, ce dernier doit être la résidence principale du bénéficiaire. À ceci s'ajoute la nécessité que logement ait une ancienneté de plus de 2 ans.