Punaises de lit : attention aux arnaques des entreprises de désinfection !

12 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Le quotidien de plusieurs foyers français vire au cauchemar à causes des punaises de lit. En effet, Selon le rapport de l'Anses, plus d'un foyer sur dix sont touchés par cette infestation entre 2017 et 2022. Les piqûres de ces nuisibles provoquent des démangeaisons, ce qui perturbe le sommeil et la qualité de vie des personnes touchées. La situation devient plus complexe avec la multiplication des arnaques orchestrées par des entreprises qui se disent expertes du domaine, profitant alors de la conjoncture pour soustraire des sommes exorbitantes aux ménages touchés, et ce, pour des interventions souvent inefficaces.

Selon le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, les punaises de lit ne sont pas vectrices de maladie, il n’y a « pas de panique générale à avoir » face à ces nuisibles, a-t-il déclaré dans une interview accordée à France Inter mardi 3 octobre. En revanche, ces insectes se prolifèrent non seulement dans les foyers, mais aussi dans les hôtels, les hôpitaux, les cinémas et même dans les trains.

Gare aux arnaques, le ministre de la Santé met en garde !

Le ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, a tenu à mettre en garde l'ensemble de la population contre l'émergence des arnaques menées par des entreprises malveillantes et non compétente pour des prix exorbitants. Selon lui, ce qui le préoccupe, c'est que les ménages infestés « ne paient pas 3 000 euros de désinsectisation et se fassent avoir par des entreprises qui en profitent ». Pour ne pas tomber dans ce genre de piège, le ministre recommande de faire appel à des professionnels agréés dont la liste est publiée dans le site ecologie.gouv.fr. Ces entreprises proposent, en effet, un prix en adéquation avec la qualité du service.

Il a souligné que les foyers touchés par cette infestation ne sont pas capables d'éradiquer par eux-mêmes cet insecte, à moins qu'ils recourent à un professionnel. « Il y a des gestes simples et des professionnels agréés qui peuvent s’en occuper, car oui, il y a des abus », déclare-t-il.

Il a également annoncé son intention de « limiter ces tarifs » pratiqués par certaines entreprises. Un sondage réalisé par Ipsos en 2021 avait révélé que 70 % des personnes ayant fait appel à un professionnel pour un problème de punaises de lit n'étaient pas satisfaites. Le ministre souhaite donc garantir des prix justes pour les interventions de désinsectisation.

De son côté, la préfecture de la région Île-de-France a aussi mis en garde les Français contre toutes ces arnaques qui ne cessent d'augmenter. « Face à la recrudescence des signalements de présence de punaises de lit ces dernières semaines, les arnaques se multiplient », peut-on lire sur son compte X, anciennement Twitter. Elle incite les gens à se tourner vers le site gouvernemental pour pouvoir consulter les entreprises recommandées pour la désinfection.