Punaises de lit : voici les villes françaises les plus infestées

246 Partages Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Telegram

Plus

Dans les habitations, les transports en commun, les chambres d'hôtel et des dizaines d'autres lieux publics, les punaises de lit envahissent la France. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le département le plus infesté par ces nuisibles n'est pas la capitale, mais plutôt une autre région.

Voici les villes les plus touchée par les punaises de lit

Une invasion de punaises de lit vient de sévir en France et affecte de nombreuses régions, notamment les grandes villes. Toutefois, malgré sa superficie et son grand nombre d'habitants, Paris n'est pas la plus concernée par ce phénomène. Plusieurs autres villes la détrônent avec une invasion beaucoup plus importante. Pour rappel, en 2020, une étude réalisée par le réseau de surveillance sanitaire Sentinelles (Inserm-Sorbonne université) a révélé le taux des consultations médicales pour un incident lié à ces bestioles. Et c'est la région d'Auvergne-Rhône-Alpes qui eu le taux le plus élevé, avec, en seconde position, la Provence-Alpes-Côte d'Azur, puis de Grand Est.

Cependant, entre 2018 et 2019, une grande ville française était concernée par une invasion massive de punaises de lit. Il s'agissait de la ville de Marseille, où le nombre de recherches sur Google de « punaise de lit » était monté en flèche. D'ailleurs, le site Antipunaises.fr avait souligné que « La ville portuaire (Marseille, ndlr) se présente en tête de liste parmi les villes où l'on observe la présence de ces insectes hématophages ». Par conséquent, le gouvernement a mis en place en 2023 une plateforme d'aide pour les habitants de Marseille, ainsi que ceux des Bouches-du-Rhône, qui permet de leur venir en aide en cas d'invasion. Après Marseille, la seconde ville la plus infestée de France est Nice, suivie de Paris, Lyon et Toulouse.

Quand les punaises de lit s'invitent au cinéma, prennent le TGV et le métro…

Marseille est plus que jamais envahie par les punaises de lit. Ces nuisibles s'invitent partout, principalement sur les sièges du métro et du TGV. « Tout l'ensemble du réseau est touché. Notamment le métro, les loges des chauffeurs, où c'est avéré que c'est infesté de punaises de lit, il y en a jusque sur leurs sièges. », raconte Nicolas Ruiz, secrétaire général FO de la RTM au micro de France bleu. D'autre part, Maurice Pierre, gérant de l'entreprise A3DS, a affirmé au micro de France 3 Régions que « Près d'un foyer sur cinq est concerné par une infestation, dans les Bouches-du-Rhône (...). Il n'y a plus de saisonnalité de la punaise. ». Depuis le 24 septembre, une vidéo filmée par un voyageur à bord d'un TGV Marseille-Paris circule, montrant clairement l'invasion des punaises de lit. La SNCF a dû rembourser intégralement les tickets de l'ensemble des passagers présents ce jour-là à bord du wagon infesté.