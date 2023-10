Punaises de lits dans les trains et les services publics : quelle est la situation ?

22 Partages Facebook

Les punaises de lit ne cessent de sévir en France. Ces nuisibles se sont étendus dans l'ensemble des départements du pays, notamment dans les Hauts-de-France, ce qui a induit la fermeture de certains établissements publics, à l'instar d'une bibliothèque à Amiens. Depuis, les Français sont en alertes et ne cessent de chercher des solutions pour faire face à cette prolifération.

Comment se débarrasser efficacement des punaises de lit ?

D'après les statistiques de l’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (Anses), près d'un foyer sur 10 a été touché par les punaises de lit entre 2017 et 2022. D'ailleurs, les lycées et transports en commun de la région des Hauts-de-France ont été appelés à faire preuve de vigilance pour réduire l'étendu des dégâts causés par cette prolifération. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, cette invasion n'aurait aucun rapport avec un manque d'hygiène.

De plus, les piqûres de ces insectes ne causent pas de maladies et ne peuvent être responsables de la transmission de virus. Elles peuvent cependant causer des démangeaisons très gênantes et engendrer des réactions allergiques. Par ailleurs, pour chasser ces vermines de son domicile, l'Anses préconise d'éviter les méthodes chimiques, à l'instar des insecticides. Elle recommande, à la place, d'adopter certains gestes sains qui permettent de se débarrasser efficacement de ces bestioles sans pour autant polluer l'environnement.

Tout d'abord, il est conseillé de passer l'aspirateur dans son logement, afin de les capturer, ainsi que leurs œufs, et éviter ainsi leur prolifération. L'aspirateur devra ensuite être nettoyé, en prenant soin de le vider dans un sac qui sera ensuite jeté à l'extérieur du logement. De même, il est recommandé de laver ses vêtements à 55 °C, ou de les mettre au congélateur, à défaut d'avoir un lave-linge. Enfin, pour éradiquer définitivement les punaises de lit et réduire le risque de récidive, il est possible d'utiliser un appareil à vapeur sur son sol et son mobilier en tissue, réglé à une température de 120 °C. Cela dit, il convient de noter que l'achat de meubles ou de vêtements de seconde main est fortement déconseillé en cette période.

Comment reconnaitre les punaises de lit ?

Les punaises de lits sont principalement transmises lors de l'achat de meubles d'occasion, comme elles peuvent s'accrocher aux vêtements dans les transports en commun, les hôtels, etc. Elles ont tendance à se cacher dans les tissus, le bois, ainsi que les différents recoins isolés de la maison. En général, elles se manifestent à la tombée de la nuit.

En raison de leur taille de 4 à 7 mm, il est possible de les apercevoir à l'œil nu. Cependant, elles ne sont pas clairement visibles à la lumière du jour. Elles possèdent une couleur marron, voire rouge, et peuvent laisser derrière elles des taches brunes ou rouges sur les vêtements et literie. Par conséquent, ces dernières peuvent indiquer la présence de ces nuisibles. Il en va de même pour l'apparition de boutons rouges ou de fortes démangeaisons sur la peau.

Par ailleurs, si l'on suspecte la présence de punaises de lit à son domicile, il est possible de joindre le numéro d'assistance suivant : 0806 706 806. Un conseiller se chargera de vous indiquer les gestes à adopter pour faire face à cette invasion.