Prix du gaz : bonne nouvelle pour les ménages en septembre !

Alors qu'Engie a mis fin au tarif réglementé de vente du gaz (TRVG) il y a plus d'un mois, les consommateurs se sont déjà mis à la recherche du meilleur contrat pour leur consommation de gaz. À cette fin, ils ont la possibilité de s'appuyer sur le prix repère de la Commission de régulation de l'énergie.

Qu'est-ce que le prix repère du gaz ?

La CRE réalise sa quatrième publication après celles de juin, juillet et août. L'avant-dernière avait de quoi inquiéter les consommateurs, puisqu'elle faisait état de l'augmentation du prix du kilowattheure (KWh). Les nouvelles semblent, cependant, meilleures à l'occasion de la publication de septembre, qui annonce une baisse du prix repère du gaz.

Alors que les tarifs réglementés ont pris fin voici plus d'un mois, le prix réglementé est censé venir en aide aux consommateurs de gaz lors du choix de leur contrat énergie. À l'image d'un loyer de référence, il évite aux consommateurs de se faire prendre au piège d'offres trop onéreuses. « Ce prix repère indicatif a pour objet de servir de boussole aux consommateurs qui souhaitent comparer les offres de fourniture à partir de juin 2023 », explique la CRE.

Pour le mois de septembre, ce prix repère s'établit comme suit : 0,08406 euro par KWh en chauffage et 0,10700 par KWh en eau chaude et cuisson. Ces prix, bien qu'à la baisse par rapport au mois d'août, demeurent supérieurs à ceux du mois de juillet. « Entre août et septembre 2023, la part variable hors taxes (HT) d'un consommateur type cuisson/eau chaude et chauffage diminue de 1,56 €/MWh », écrit la CRE dans son communiqué.

Le coût de l'abonnement annuel reste inchangé

Le prix annuel de l'abonnement reste stable depuis deux mois et se situe dans la fourchette des prix proposés sur le marché. Pour un client de type chauffage, il coûte 102,94 euros et 257,18 euros pour un contrat eau chaude et cuisson. Les anciens clients au tarif réglementé qui n'ont pas choisi une nouvelle offre ont été basculés vers l'offre Passerelle d'Engie. Ils payent 0,10818 euro TTC pour les ménages consommant jusqu'à 3 999 kilowattheures (KWh) par an, et entre 0,08248 et 0,08620 pour ceux qui ont des besoins plus importants. Les conditions de ce contrat seront modifiées au mois de septembre prochain avec le changement du prix repère décidé par la CRE.