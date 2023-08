Chèque énergie 2023 : jusqu’à quand peut-on l’utiliser ?

Près de 5,6 millions de Français ont pu bénéficier du chèque énergie, dont la distribution a débuté le 21 avril dernier. Cette aide a pour but de réduire les factures d’énergie des ménages les plus modestes. Elle est versée automatiquement aux foyers éligibles, sans que ces derniers aient à faire des procédures de demande.

Le chèque énergie a été créé en 2018. Il permet aux ménages de payer les factures d’énergie, mais aussi les charges et les travaux liés à l’énergie dans certains logements. Cette aide est destinée aux foyers les plus modestes, ce qui représente environ 20% de la population française. Les critères pris en compte sont les revenus et la composition du ménage.

L'aide est accordée en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) par unité de consommation (UC). L'unité de consommation d'un foyer est calculée de la manière suivante : « la première personne du ménage compte pour 1 UC, la deuxième pour 0,5 UC, et les suivantes pour 0,3 UC », comme l'indique le site du Service public. Il est important de noter que la valeur de cette unité est réduite de moitié pour les enfants mineurs à la charge de leurs parents.

Comment est défini le montant du chèque énergie

Selon la ministre Agnès Pannier-Runacher, le montant du chèque énergie pour l'année 2023 varie de 48 à 277 euros en fonction du niveau de revenus des bénéficiaires. Pour pouvoir bénéficier de cette aide, il est nécessaire que le revenu fiscal de référence par unité de consommation (RFR/UC) soit inférieur à 11 000 euros pour l'année 2021, comme indiqué sur le site du ministère. La même source précise, par ailleurs, que le chèque énergie 2023 pourra être utilisé et encaissé par les fournisseurs d'énergie jusqu'au 31 mars 2024. Il faut savoir aussi qu’il est possible de vérifier son éligibilité au chèque énergie à l'aide d'un simulateur en ligne disponible sur le site chequeenergie.gouv.fr.

Outre ce chèque, il existe d’autres aides à la consommation d’énergie proposées par le gouvernement pour aider les ménages les plus modestes à payer leurs frais énergétiques, tels que le chèque énergie fioul ou le chèque énergie bois. À la fin de l’année 2022, face à la montée en flèche de l’inflation, le gouvernement avait mis en place un chèque énergie exceptionnel, qui est venu compléter le chèque énergie classique.

Le but de cette démarche était d’apporter un soutien aux 40% des Français les plus précaires. En tout, 12 millions de Français ont pu en bénéficier. Il faut noter que les fournisseurs d’énergie peuvent accepter ce chèque exceptionnel pour un paiement « jusqu'au 31 mars 2024 », et pour un remboursement « jusqu'au 31 mai 2024 ».