Nouvelle distribution du chèque énergie : voici les départements concernés cette semaine

Une nouvelle vague d’envoi du chèque énergie a été amorcée cette semaine par le gouvernement. Les foyers de plusieurs départements vont bénéficier de cette aide précieuse qui permet d'alléger la facture d’énergie. Cette mesure vient faire suite aux envois du 21 avril, du 24 au 28 avril et du 2 au 5 mai.

Le chèque énergie contribue à alléger les factures des foyers les plus modestes. En ces temps d’inflation marquée par une hausse significative des coûts de l’énergie, cette aide de l’État est plus que bienvenue. Les ménages éligibles la reçoivent par courrier sans avoir à effectuer des démarches. Il faut savoir que la réception de cette aide est conditionnée par les ressources du foyer. Le chèque est ainsi destiné aux ménages dont les revenus ne dépassent pas les 10 800 euros par an. Son montant varie entre 48 et 277 euros. Il est possible de tester son éligibilité sur le site du gouvernement dédié à cet effet.

Dans le détail, l’envoi de cette semaine concerne une vingtaine de départements. Ces derniers sont répartis en trois vagues qui se succèdent. La première vague a d’ailleurs concerné les résidents du Calvados, de l’Essonne, du Cher, de l’Eure, des Hauts-de-Seine, de l’Indre, du Loiret, du Loir-et-Cher, de la Manche, de l’Orne, de Paris, de la Sarthe, de la Seine-Maritime, du Val-d'Oise et de la Seine-Saint-Denis. Suite à cette première vague, les résidents des départements du Bas-Rhin, des Deux-Sèvres et de la Guyane ont reçu leur chèque dans la deuxième vague d’envois. Le troisième envoi, quant à lui, a concerné les départements de la Gironde, de l’Eure-et-Loir, de la Corse, de la Réunion, de la Guadeloupe et de l’Isère.

Le chèque énergie profite à plus de 5,8 millions de personnes en 2023

Il faut savoir que le délai de réception du chèque énergie exceptionnel après son envoi est généralement de deux à quatre jours. Après réception, le chèque peut être utilisé pour régler diverses factures d'énergie, telles que l'électricité, le gaz, le bois, ainsi que toutes les autres sources d'énergie servant à chauffer le domicile. Ainsi, ce chèque joue un rôle significatif dans l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages les plus modestes. En leur permettant de réduire leurs dépenses en énergie, il leur offre l'opportunité de consacrer une part plus importante de leur budget à d'autres dépenses essentielles.

En 2023, environ 5,8 millions de personnes devraient bénéficier de ce chèque, ce qui représente un nombre considérable de foyers ayant la possibilité d'améliorer leur qualité de vie grâce à cette aide. L'éligibilité au chèque énergie est réévaluée chaque année. Un ménage n’ayant pas reçu le chèque cette année peut y être éligible l'année prochaine si sa situation financière change.

L'initiative du chèque énergie ne vise pas uniquement à venir en aide aux foyers les plus modestes, mais s'inscrit également dans une perspective de transition énergétique. En effet, l'utilisation de ce chèque favorise la promotion des énergies renouvelables et encourage les ménages à adopter des solutions de chauffage plus écologiques. Avec cette aide, le gouvernement franchit un pas de plus vers un avenir plus durable.