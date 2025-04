Le prix de la carte grise va flamber en 2025 : les régions qui seront les plus touchées

L’année 2025 débutera avec une augmentation du prix de la carte grise dans plusieurs régions. Ce document obligatoire pour tout véhicule voit son coût grimper en raison de décisions fiscales prises localement. Pourquoi cette hausse ? Quelles régions sont concernées ? Éclairage sur cette évolution.

Selon les informations rapportées par Le Point, au moins quatre régions françaises — Centre-Val de Loire, Normandie, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur — ont confirmé la hausse du prix du cheval fiscal, élément central dans le calcul du coût de la carte grise. Par exemple, en Normandie, ce tarif passera de 46 à 60 euros en 2025. D’autres régions, comme le Grand Est, devraient suivre la même voie. « Toutes les régions sont confrontées au même problème », explique Marc Sebeyran, vice-président du conseil régional du Grand Est chargé des finances.

Les raisons de la hausse des prix de la carte grise

Cette augmentation est principalement motivée par une baisse des recettes fiscales régionales. La réduction de la consommation impacte directement la TVA allouée aux régions, une source de financement clé. Marc Sebeyran, toujours selon Le Point, souligne que cette situation laisse peu de choix aux collectivités : « On est contraints et forcés ». Le Grand Est envisage ainsi de porter le cheval fiscal de 48 à 60 euros, générant 34 millions d’euros supplémentaires pour compenser la baisse des ressources.

La Corse reste la région où le prix du cheval fiscal est le plus bas, à 27 euros. En métropole, les Hauts-de-France (36,20 euros) et l’Auvergne-Rhône-Alpes (43 euros) figurent parmi les moins coûteuses. À l’inverse, les régions comme la Bretagne et la Bourgogne, avec un cheval fiscal à 55 euros, ou l’Île-de-France, à 54,95 euros, sont déjà au niveau supérieur. Ces disparités sont le reflet des choix budgétaires locaux.

Qui sera le plus impacté par ses réajustements de la carte grise ?

Le coût de la carte grise varie selon la puissance fiscale du véhicule, mesurée en chevaux fiscaux. Par exemple, un véhicule de cinq chevaux fiscaux coûtera 300 euros en Normandie en 2025, contre 230 euros auparavant. Cependant, des exemptions existent : les véhicules de plus de dix ans bénéficient d’un demi-tarif, et les véhicules électriques sont exonérés de la taxe régionale.

Cette hausse soulève des questions sur l’équité fiscale, notamment pour les automobilistes qui subissent déjà l’augmentation des coûts liés aux carburants et à l’entretien des véhicules. Toutefois, cette mesure est perçue par les régions comme un levier essentiel pour maintenir leurs investissements et éviter des coupes drastiques dans leurs budgets.

Avec ces ajustements, les conducteurs devront s’attendre à une facture plus salée en 2025. Cette évolution rappelle l’importance de comprendre les paramètres fiscaux liés à la propriété d’un véhicule.