Prime Ségur : ce qu’il faut savoir sur cette aide en 2025

Créée pour valoriser l’engagement des professionnels de santé, la Prime Ségur continue d’évoluer en 2025. Destinée à renforcer l’attractivité des métiers hospitaliers et socio-éducatifs, elle s’applique à des millions d’agents dans les fonctions publiques hospitalière, d’État et territoriale. Voici les conditions d’éligibilité, les montants et les démarches pour en bénéficier.

Lancée dans le cadre des accords du Ségur de la santé, la Prime Ségur vise à reconnaître l’engagement des personnels de santé, en particulier dans un contexte de tension du secteur. Cette prime salariale récompense les efforts des professionnels hospitaliers et sociaux, tout en cherchant à renforcer l’attractivité de ces métiers.

Elle concerne les agents des trois fonctions publiques, hospitalière, d’État et territoriale, sous conditions. Parmi les bénéficiaires figurent les aides-soignants, les éducateurs spécialisés, les aides à domicile ou encore les conseillers socio-éducatifs.

Les critères d’attribution de la prime en 2025

Pour être éligible, les professionnels doivent exercer des fonctions socio-éducatives ou paramédicales, représentant au moins 50 % de leur temps de travail. Les agents contractuels et titulaires travaillant dans des établissements mentionnés à l’article L.312-1 du Code de l’action sociale et des familles sont inclus.

Cependant, les conditions varient selon les secteurs. Si le versement est automatique pour les fonctions publiques d’État et hospitalière, il reste à la discrétion des collectivités territoriales pour les agents de la fonction publique territoriale.

Un montant variable selon les métiers

Le montant de la Prime Ségur dépend du métier et de la catégorie professionnelle. En 2025, elle s’élève à 183 euros nets par mois pour de nombreux soignants, mais peut atteindre jusqu’à 1 500 euros dans certains cas, notamment pour les cadres hospitaliers ou les personnels spécialisés, comme l’indique Mes-allocs.fr.

Une spécificité notable est que cette prime est progressivement intégrée dans le traitement indiciaire, ce qui permet de l’inclure dans le calcul des retraites. Ce transfert, rétroactif au 1er avril 2022, renforce l’impact à long terme de cette aide.

Démarches et modalités de versement de la prime Ségur

Pour les agents hospitaliers et d’État, la prime est généralement versée automatiquement. En revanche, dans la fonction publique territoriale, les professionnels doivent se renseigner auprès de leur employeur ou de leur service des ressources humaines pour soumettre une demande.

Les bénéficiaires doivent vérifier leur éligibilité et fournir les documents nécessaires, notamment des justificatifs de leur statut et des fonctions exercées. Les versements sont effectués directement sur le bulletin de paie ou par virement bancaire.

En 2025, la Prime Ségur reste un outil essentiel pour soutenir les professionnels de santé et les encourager à poursuivre leur engagement. Alors que le secteur fait face à une pénurie de personnels, cette prime est un levier important pour fidéliser les soignants et renforcer l’attractivité des métiers socio-éducatifs.