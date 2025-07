Prestations familiales de la CAF : une condition d’accès durcie dès le 1er janvier 2025

La réforme des critères de résidence pour les prestations sociales marque une évolution notable des politiques d’accès aux aides versées par la CAF et la MSA. Désormais, il faudra résider en France plus longtemps pour y prétendre. Ce changement, destiné à limiter certains abus, pourrait avoir des répercussions importantes sur les ménages concernés.

À compter du 1er janvier 2025, la durée de résidence exigée en France pour percevoir les prestations familiales versées parla CAF et la MSA passera de six à neuf mois, au lieu de six mois auparavant. Cette mesure découle d’un décret publié le 19 avril 2024, qui s’applique à un large éventail d’aides : allocations familiales, allocation logement, prestation d’accueil du jeune enfant (Paje) ou encore minimum vieillesse. Cette extension vise à garantir que les aides soient versées aux foyers résidant principalement en France.

Les aides de la CAF concernées par cette nouvelle condition d’accès

La plupart des prestations sociales de la CAF sont couvertes par ce décret, c’est notamment le cas pour les allocations familiales, l’allocation de rentrée scolaire, le complément familial ainsi que l’allocation de logement, mais certaines aides demeurent exemptes. C’est le cas, par exemple, de la protection universelle maladie (PUMA), qui n’exige pas de critère de durée de résidence. Par ailleurs, des exceptions pourraient être accordées dans des cas spécifiques, notamment pour les personnes bénéficiant de régulations communautaires ou d’accords internationaux, selon les indications du Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss).

Les implications pour les bénéficiaires de la CAF

Il est important de noter que ces prestations sociales ne sont pas soumises à un critère de nationalité. Tous les résidents légaux en France peuvent en bénéficier, à condition de respecter la nouvelle exigence de résidence. Ce point reste inchangé et s’inscrit dans la politique d’inclusion sociale de la CAF.

Cette réforme pourrait compliquer l’accès à ces aides pour les familles ou les retraités vivant une partie de l’année à l’étranger. Les ménages concernés devront ajuster leurs périodes de résidence en France pour conserver leur éligibilité. De plus, cette condition risque d’introduire davantage de démarches administratives pour vérifier la conformité des dossiers.

En résumé, le durcissement des critères de résidence marque une nouvelle étape dans la gestion des prestations sociales en France. Si cette mesure vise à renforcer l’efficacité des aides, elle soulève également des défis pratiques pour les bénéficiaires. Reste à voir si ce changement contribuera aux objectifs affichés par le gouvernement.