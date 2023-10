Pompe à chaleur : l’objectif fixé par le gouvernement est-il réalisable ?

21 Partages Facebook

Lors de sa dernière prise de parole, le Président de la République française, Emmanuel Macron, avait évoqué son projet de tripler la production de pompe à chaleur en France avant 2027. Une déclaration qui a suscité de nombreuses interrogations à propos de l'état actuel du marché des pompes à chaleur.

Pourquoi la pompe à chaleur ?

Le projet de l'augmentation de la production des pompes à chaleur s'inscrit dans la transition écologique. Grâce à cette mesure, le Président de la République, Emmanuel Macron, espère réduire l'émission des gaz à effet de serre. En effet, cet appareil permet de chauffer une habitation en utilisant les calories de l'air ou du sol. Par conséquent, il ne produit pas de CO 2 , contrairement aux chauffages au gaz ou au fuel.

Concernant les prix de ces installations, un modèle de 3 à 4 kW, destiné à un petit appartement doté d'une bonne isolation, peut coûter en moyenne dans les 1 500 euros. En revanche, dans une maison de superficie moyenne, son prix peut augmenter jusqu'à 15 000 euros, voire 20 000 euros, avec l'installation incluse dans le tarif, d'après Philippe Dénecé, PDG d’Intuis, fabricant français de PAC.

Par ailleurs, il est important de noter qu'il existe plusieurs types de pompes à chaleur, dont les PAC air-air et les PAC air-eau. Le premier modèle, généralement fabriqué en Asie et très répandu aux États-Unis, peut produire de l'air chaud, ainsi que de l'air froid, et donc faire office de climatiseur. Quant au second, il est principalement employé pour réchauffer les habitations, mais peut également rafraichir, sans utiliser les gaz nocifs d'un système de climatisation classique.

Vers une filière française de pompe à chaleur

Selon les chiffres du ministère de la Transition écologique, un nombre de 2,6 millions de pompes à chaleur air-eau est actuellement installé en France, dont 350 000 mis en place en 2022. Les fabricants de ces dispositifs sont nombreux dans le pays, parmi eux, des entreprises familiales chargées de réaliser l'assemblage.

Toutefois, le gouvernement compte encourager la production locale des pompes à chaleur. Bientôt, un budget supplémentaire de 1,6 milliard d'euros sera consacré aux aides à la rénovation énergétique. Avec cette hausse, le budget de la rénovation énergétique des logements, MaPrimRenov' atteindra les 4 milliards d'euros, l'objectif étant de réaliser « 200 000 rénovations d’ampleur l’an prochain ». Le gouvernement projette, par ailleurs, de « relocaliser plusieurs des briques technologiques qui composent la pompe à chaleur en faisant revenir des composants en France ». Une mesure qui concernera en premier lieu les compresseurs, dont la fabrication ne se fait pas en France ni même en Europe.