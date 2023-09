Pompes à chaleur : Emmanuel Macron prévoit d’accroître la production dans le cadre de la planification écologique

Partager sur : 12 Partages Facebook

Le lundi 25 septembre, Emmanuel Macron, Président de la République Française, a dévoilé sa planification écologique. Il souhaite mettre en avant la pompe à chaleur, qui permettrait de réduire jusqu'à 30 % de l'émission de gaz à effet de serre d'ici à 2030.

La production d'un million de pompes à chaleur prévue avant la fin du quinquennat

Lors de sa récente prise de parole diffusée sur France 2 et TF1 le 25 septembre, le Président de la République, Emmanuel Macron, a affirmé son projet de produire au moins un million de pompes à chaleur avant la fin de son mandat. Pour réaliser ce projet, il faudra commencer par accélérer celui des voitures électriques, ainsi que le plan de rénovation des logements.

De même, le chef de l'État à évoquer la réduction du nombre des chaudières à gaz, en précisant qu'il ne compte pas les interdire. Celui-ci compte, en contrepartie, augmenter la production des pompes à chaleur. « Nous avons décidé de développer une filière industrielle de pompes à chaleur », a-t-il déclaré, évoquant une technologie « qui est un formidable levier de substitution, beaucoup moins consommateur et émetteur ».

D'autre part, le Président français a confié qu'il projetait de « tripler la production de pompes à chaleur d’ici à 2027, et arriver donc à produire un million de pompes à chaleur sur notre territoire, tout en formant en parallèle 30 000 installateurs ». Toutefois, cette dernière proposition ne date pas d'hier. Elle avait déjà été mentionnée l'an dernier, en juillet, dans la loi industrielle, qui précisait que « la réussite de la transition énergétique dépend d’industries stratégiques, telles le photovoltaïque, les batteries, l’éolien ou encore les pompes à chaleur ». Par ailleurs, pour que l'installation des pompes à chaleur se répande rapidement sur l'ensemble du territoire français, l'État a mis en place plusieurs subventions, à l'instar de l'éco-prêt à taux zéro, MaPrimRenov' ou encore la prime CEE.

Un projet qui sème la discorde

En dépit de son avantage écologique, le gouvernement projette la mise en place des pompes à chaleur dans le but de réaliser des économies budgétaires. Et pour cause, malgré le prix d'installation conséquent au départ, elle permettra, sur le long terme, de faire des économies considérables. D'après le ministère de la Transition écologique, cet équipement « permet de réduire sa consommation d’énergie de façon drastique et de baisser le montant de vos factures de 55 % ».

Toutefois, cet argument est loin de faire l'unanimité. Il a été contesté par une étude de 60 millions de consommateurs, qui explique la nécessité de réaliser un diagnostic avant la mise en place de ce système de chauffage. « Le risque est d’avoir une pompe à chaleur mal dimensionnée, avec éventuellement une surconsommation électrique et un confort dégradé », détaille au micro de France info la journaliste Fanny Guibert, chargée de l'étude.

D'autre part, le chercheur en transition énergétique à l’Iddri, Andreas Rüdinger, a évoqué un point important à propos de projet. « Installer des pompes à chaleur partout, sans isoler les bâtiments, surtout les passoires thermiques, ça peut être une très mauvaise idée », a-t-il affirmé. Il précise que : « Les pompes à chaleur, ça ne marche pas partout. Ça ne marche pas quand il n’y a pas de réseau d’eau de chauffage préexistant dans le bâtiment, ça ne marche pas non plus quand il n’y a aucune isolation des murs et des fenêtres. ».

Enfin, la France pourrait se retrouver dans l'incapacité de produire un quota aussi important de pompes à chaleur, en raison d'un manque de moyen de production. L'État devrait alors solliciter l'aide de certains fabricants à l'étranger pour espérer réaliser ce projet ambitieux dans les délais annoncés.