Pays les plus riches au monde : la France mal classée

Le monde se divise en plusieurs catégories en ce qui concerne les richesses. Certains pays sont riches par leur sous-sol et leurs ressources naturelles et d’autres par leurs ressources humaines, technologie et industrie. Et bien entendu, la première catégorie n’exclut pas la deuxième et vice-versa.

Plus concrètement, il n’est pas facile de classer les pays selon leurs richesses. Toutefois, certains classements se basent sur des critères bien définis. C’est le cas de Global Finance qui a publié sa liste annuelle des pays les plus riches du monde. « Il n’est pas facile d’estimer la richesse d’un pays ni de déterminer quels sont les pays les plus riches du monde, car cela ne dépend pas uniquement de son produit intérieur brut. Aussi, il y a des riches dans des pays pauvres et des pauvres dans des pays très riches », nuance Global Finance.

En 2023, 193 pays figurent dans le classement des pays les plus riches au monde. Le mensuel britannique explique que pour obtenir une représentation plus précise des conditions de vie des populations, il faut diviser le PIB d’un pays par le nombre de ses habitants. « Le PIB par habitant et son taux de croissance nous en disent beaucoup plus sur la richesse sociale potentiellement disponible pour chaque personne et sur le fait que cette richesse augmente ou diminue au fil du temps », précise également Global Finance.

La France à la 29ᵉ place

Les richesses de ces pays se constituent différemment. Certains bénéficient de secteurs financiers et de régimes fiscaux sophistiqués qui attirent les investissements étrangers, les talents professionnels et d’importants dépôts bancaires. D’autres possèdent d’importantes réserves d’hydrocarbures ou d’autres ressources naturelles lucratives.

Pour le classement 2023, L’Irlande arrive à la tête du classement des pays les plus riches avec un quotient PIB-PPA (chiffres calculés en conjuguant le PIB par habitant et le taux de croissance du pays) par habitant de 145 196 dollars par an. Elle est suivie du Luxembourg avec 142 490 dollars et du Singapour, à la 3ᵉ place, avec 133 895 dollars. À la 4ᵉ position, on retrouve le Qatar avec 124 848 dollars, suivi de RAS de Macao avec 89 558 dollars et des Émirats arabes unis avec 88 221 dollars.

La Suisse est 7ᵉ avec 87 963 dollars. Elle est suivie de la Norvège avec 82 655 dollars et des États-Unis avec 80 035 dollars. Saint-Marin ferme le Top 10 des pays les plus riches avec 78 926 dollars. La France, de son côté, n’arrive à la 29ᵉ place avec 58 828 dollars.