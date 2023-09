Croissance 2024 : quand la Banque de France et Bercy ne parlent pas le même langage

Partager sur : 12 Partages Facebook

L'année 2024 s'annonce complexe pour les acteurs politiques français, avec des divergences déjà apparentes entre Bercy, qui s'apprête à dévoiler son budget pour l'année prochaine, et la Banque de France, qui a également fait part de ses prévisions économiques. Ces différences posent des questions sur le pouvoir d'achat des citoyens ainsi que sur le taux d'inflation attendu pour 2024.

La Banque de France estime que la croissance économique française ne dépassera pas 0,9 % en 2024. De son côté, le gouvernement français est plus optimiste, prévoyant une croissance de 1,24 %. Cela représente une différence significative de 0,5 %, équivalente à 12,5 milliards d'euros, qui pourrait avoir un impact considérable sur les finances publiques françaises.

Selon la Banque de France, ce pessimisme s'explique par deux facteurs principaux : « la révision à la hausse des prix de l'énergie et la baisse de la demande mondiale adressée à la France ». Cette divergence, estimée à 12,5 milliards d'euros, pourrait également affecter le déficit et la dette publics de la France. Bercy prévoit un déficit public à 4,4 % du PIB, tandis que la dette serait estimée à 109,7 % du PIB. Si les prévisions de la Banque de France se confirment, le gouvernement pourrait avoir du mal à tenir ses objectifs budgétaires.

Pour 2025, la Banque de France adopte une perspective plutôt pessimiste avec une prévision de croissance à 1,3 %, tandis que Bercy est plus optimiste, prévoyant une croissance de 1,7 %. Selon la banque centrale, ce bilan est le résultat d'un « environnement international peu favorable », qui constituera un frein pour la croissance nationale. Cependant, l'institution prévoit que les années 2024 et 2025 seront caractérisées par une activité soutenue par la consommation des ménages et l'investissement des entreprises, offrant ainsi une lueur d'optimisme.

La Banque de France prévoit une augmentation du pouvoir d'achat

Pour 2024, le pouvoir d'achat est susceptible d'augmenter, ce qui est une bonne nouvelle pour les Français confrontés à des taux d'inflation élevés. La Banque de France prévoit une hausse de 0,7 % du pouvoir d'achat, après une augmentation de 0,6 % en 2023. « L'emploi ne soutiendrait plus la progression du pouvoir d'achat, mais les salaires nominaux augmenteraient plus rapidement que l'inflation », explique la Banque de France. En ce qui concerne l'inflation, elle devrait progressivement ralentir pour atteindre 2,6 % en 2024 et se stabiliser à 2,1 % en 2025, après avoir été à 5,8 % en 2023. Ces chiffres sont en phase avec les prévisions de Bercy.