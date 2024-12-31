Passoires thermiques : les experts redoutent une explosion de litiges en 2025

La loi Climat et Résilience impose une interdiction stricte de la location des passoires thermiques classées G au diagnostic de performance énergétique (DPE) dès janvier 2025. Ces nouvelles obligations juridiques et financières créent un risque élevé de litiges entre propriétaires et locataires. Voici pourquoi cette échéance pourrait transformer le marché locatif en une véritable zone de conflits.

Une maquette d'une maison posée sur un document classant les logements du moins au plus polluants, pour symboliser les passoires thermiques
Passoires thermiques : coup dur pour les propriétaires, l’Assemblée maintient l’interdiction de location | Econostrum.info
Les propriétaires de logements mal isolés, appelés passoires thermiques, font face à des défis majeurs en 2025. Entre interdiction de location et obligations de rénovation, beaucoup doivent revoir leurs plans. Le risque d’une explosion de litiges entre locataires et propriétaires inquiète déjà les experts du secteur.

Adoptée en 2021, la loi Climat et Résilience impose un calendrier progressif pour éliminer les passoires thermiques du marché locatif. À partir de janvier 2025, environ 1,5 million de logements classés G au DPE ne pourront plus être loués. Pour les propriétaires, cela signifie soit financer des travaux de rénovation coûteux, soit retirer leurs biens du marché. Les retraités, qui constituent une part importante des propriétaires concernés, sont particulièrement impactés.

Passoires thermiques : Une avalanche de litiges à prévoir

Les locataires bénéficieront d’une législation renforcée en 2025, leur permettant de réclamer des baisses de loyers ou d’exiger des travaux de rénovation. Les avocats prévoient jusqu’à 18 000 litiges par mois, selon Loïc Cantin, président de la FNAIM. Ces différends pourraient saturer les tribunaux et entraîner une judiciarisation massive des relations locatives, rappelant les conflits issus de la loi de 1948.

Les propriétaires ont toutefois des options pour anticiper cette crise. Parmi elles :

  • Audit énergétique : Identifier les priorités et les coûts des travaux nécessaires.
  • Aides financières : Programmes comme MaPrimeRénov’ ou l’éco-PTZ peuvent alléger le fardeau des rénovations.
  • Négociation avec les locataires : Une réduction temporaire du loyer peut désamorcer des tensions et éviter des procès.

Certains envisagent également de vendre leurs biens pour échapper à ces contraintes. Cependant, ce choix risque d’aggraver la pression sur le marché immobilier.

Un marché locatif encore plus tendu à cause des restrictions imposées par les passoires thermiques

Entre les interdictions de location et la hausse de la fiscalité immobilière, 2025 pourrait marquer un tournant pour les investisseurs. La réduction de l’offre locative risque de pénaliser les locataires, avec des loyers potentiellement en hausse. Cette situation appelle à un équilibre entre incitations à la rénovation et soutien aux propriétaires, tout en préservant l’accès à des logements abordables pour les ménages les plus fragiles.

En conclusion, 2025 s’annonce comme une année cruciale pour le marché locatif en France. Les propriétaires doivent agir rapidement pour se conformer aux nouvelles exigences, tandis que les locataires espèrent des logements plus décents. Ce défi collectif nécessitera des solutions concertées pour éviter une crise durable, notamment par le biais d’un dialogue renforcé entre les pouvoirs publics, les propriétaires et les associations de locataires.

