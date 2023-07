Le « Pass Colos », la nouvelle aide financière qui permettra aux enfants de partir en vacances

Le gouvernement veut mettre en place une aide financière pour les familles afin de financer des colonies de vacances pour leurs enfants. C’est ce que la nouvelle ministre des Solidarités et de la Famille, Aurore Bergé, a annoncé ce matin. Ce « Pass Colos » devrait concerner 80% des enfants et être octroyé dès l’année prochaine.

Aurore Bergé, la nouvelle ministre des Solidarités et de la Famille, nommée il y a quelques jours dans le cadre du remaniement ministériel, a annoncé que le gouvernement envisage de mettre en place un « Pass Colos » pour aider les familles à payer des colonies de vacances pour leurs enfants. Cette mesure concernerait 80% des enfants et sera bien accueillie par les Français qui avaient boudé les colonies de vacances durant ces dernières années en raison de la hausse généralisée des prix.

Dans le détail, beaucoup de familles, nombreuses notamment, avaient renoncé à partir en vacances. Et cette nouvelle mesure vient à point, puisqu'elle permettra à nombre d’enfants de partir de nouveau en été en colonies de vacances. Il faut rappeler que des associations représentant les familles, ainsi que des syndicats, comme l'Unsa éducation et Jeunesse au Plein Air, réclamaient, depuis des années, la mise en place de cette aide financière.

Les familles qui touchent jusqu’à 4000 euros de revenus mensuels pourront ainsi bénéficier de ce pass. La ministre a indiqué qu’il « sera doté de 200 à 350 euros par enfant et permettra d'envoyer votre enfant en colonie de vacances grâce aux Caf ». Aurore Bergé a également déploré sur France 2 le fait qu’« À peu près aujourd'hui, un enfant sur quatre ne part pas en vacances… et les Français ont de moins en moins recours aux colos ».

Par ailleurs, la ministre a rappelé que la CAF octroie une aide individuelle à 200 000 enfants. Celle-ci est facile à obtenir, mais elle souhaite « aller plus loin sur la question des colonies de vacances ». La ministre a aussi promis que ce futur Pass Colos sera facile à utiliser, tout en vantant les bienfaits des vacances en colonies : « ça crée des souvenirs collectifs, c'est de la mixité sociale, c'est l'accès à la nature, au sport et à la culture », avant d’ajouter : « Ça fait partie de ce qu'on va annoncer avec la Première ministre début septembre sur le Pacte des solidarités ».

Outre le Pass Colos, Aurore Bergé a annoncé que le gouvernement va opérer une réforme de fond sur le congé parental d’éducation. Ce dernier devrait être raccourci, mais mieux indemnisé. Cette allocation s'élève actuellement à 429 euros en moyenne, un montant insuffisant qui pousse souvent les parents à raccourcir le congé et reprendre leur activité. On ne dispose pas davantage de détails à ce propos et Olivier Veran a affirmé que le projet de révision n’est pas encore définitif à ce stade.