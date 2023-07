La Grèce en proie à de violents incendies : comment vous faire rembourser vos vacances dans ce pays en cas d’annulation ?

Alors que les températures y atteignent des records, la Grèce est en proie à de violents incendies depuis quelques jours. Les îles touristiques sont particulièrement touchées, ce qui a contraint de nombreux vacanciers à écourter ou à annuler leur séjour de vacances. Par conséquent, nombreux sont ceux qui se demandent s'il est possible de se faire rembourser leurs vacances et comment y parvenir.

Des remboursements envisageables au cas par cas

De Corfou à Rhodes, de violents feux ravagent les îles grecques, des destinations très prisées des touristes du monde entier. Les efforts des pompiers pour venir à bout de ces feux semblent vains alors que ces derniers continuent d'être alimentés par des températures caniculaires.

De nombreux touristes n'ont ainsi eu d'autre choix que d'écourter leur séjour en Grèce. Ces derniers espèrent à présent un remboursement de leurs frais et devraient obtenir gain de cause. Jean-Pierre Mas, président des entreprises du voyage, s'est exprimé à ce sujet, mardi 25 juillet, au micro de RMC et RMC Story. « Quand le séjour a été écourté, vous pouvez être remboursé de la partie du séjour qui n’a pas été utilisée » a-t-il, en effet, expliqué.

Le président des entreprises du voyage a toutefois émis certaines réserves quant aux possibilités de remboursement des voyages écourtés dans certains cas. « Il faut contacter directement l’opérateur auprès duquel vous avez réservé votre voyage et lui va vous rembourser immédiatement. Si vous avez réservé l’hôtel auprès d’un hôtelier grec, ça va être beaucoup plus compliqué », a-t-il prévenu.

Incendie en Grèce. Rapatriement, remboursement… Quelles sont les solutions pour les voyageurs ? https://t.co/yedRueDGS3 — Ouest-France (@OuestFrance) July 24, 2023

Un médiateur gratuit pour arbitrer les litiges

Il pourrait vous être beaucoup plus compliqué d'obtenir un remboursement de vos frais si vous ne vous trouvez pas encore sur votre lieu de vacances dans l'une des zones sinistrées en Grèce. Jean-Pierre Mas a ainsi fait « référence à l’article 211 du Code du tourisme qui traite des circonstances exceptionnelles et inévitables ».

Le président des entreprises du voyage s'est néanmoins voulu rassurant au sujet des possibilités de remboursement. « Si vous devez partir dans une zone qui est touchée par les incendies, vous pourrez annuler sans frais. Si vous avez réservé auprès d’un opérateur de voyage en France, vous n’aurez pas de difficultés à vous faire rembourser. Si vous avez réservé auprès d’Air France et Transavia, ils vous rembourseront aussi », a-t-il promis.

Une solution existe en cas de litige. Elle consiste à faire appel au médiateur des touristes et des voyages. Ce service public gratuit tente de trouver une solution juridique qui arrange toutes les parties. Jean-Pierre Mas a par ailleurs rappelé, qu'à ce jour, les feux qui ravagent les îles grecques sont faibles de conséquences pour les professionnels français du tourisme. En effet, les touristes français se trouvent dans des régions qui sont, pour le moment, épargnées par les incendies.