Tourisme : les Français ne sont pas « tourismophobes » (étude)

La France est un pays touristique par excellence. Selon l'Organisation mondiale du tourisme, elle se classe à la première position des destinations qui attirent le plus de touristes, avec plus de 117.1 millions de visiteurs par an. Dans ce contexte, Atout France a mené une enquête pour mettre en évidence les différentes perceptions des Français vis-à-vis du tourisme en France. Cette enquête vise principalement à mettre en lumière les points positifs et les insatisfactions.

Le nombre de « tourismophobes » en France reste supérieur à la moyenne européenne

Les résultats de cette étude sont mitigés. Une majorité de Français (74 %) estime que le tourisme a autant ou plus de retombées positives que négatives, tandis que 43% estiment que le développement du tourisme dans leur lieu de résidence comme un gain considérable. En revanche, 12 % des sondés pensent que le tourisme est une source de nuisance et entraîne des conséquences négatives sur le lieu de leur habitation. Ainsi, les chiffres concernant la « tourismophobie » sont assez satisfaisants. Bien qu'ils soient supérieurs de 2 points à la moyenne européenne, les tourismophobes en France ne dépassent pas 6 %.

Cette enquête inédite a également mis en avant les différentes perceptions des Français concernant l'impact économique du tourisme. Ainsi, 7 Français sur 10 pensent que le tourisme a un effet positif sur l'économie, mais aussi sur l'emploi. 2 sur 3 pensent qu'il peut servir comme un élément clé de l'évolution de l'offre d'activités culturelles et de loisirs. Tandis que 1 sur 3 évoquent l'impact néfaste qu'il peut avoir sur la propreté des espaces publics.

Les avis sur le tourisme varient en fonction de la zone d'habitation

De toute évidence, les statistiques de l'enquête ne sont pas les mêmes dans les différentes zones touristiques de France. Les habitants de la campagne accueillent le développement touristique sur leur territoire à bras ouverts. 37% le considèrent comme un atout majeur pour leur région. Sur le littoral, 11 % estiment que le tourisme est une source de nuisance. Ils ont signalé plusieurs problèmes liés aux difficultés de stationnement et de circulation, aux foules, au bruit, à l'augmentation des prix de l’immobilier…

Olivia Grégoire, ministre déléguée chargée des Petites et Moyennes entreprises, du Commerce, de l’Artisanat et du Tourisme souligne la ferme volonté du ministère de prendre en considération les réticences des réfractaires. « Cette étude démontre bien que le tourisme a un impact économique positif pour la France. Cependant, tout le monde ne partage pas ce constat. C’est bien pour cela que nous travaillons au quotidien avec les acteurs du tourisme pour améliorer l’acceptabilité du tourisme dans les zones qui connaissent des pics de fréquentation (...) », a-t-elle déclaré.