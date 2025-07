Météo : quel temps fera-t-il ce week-end ?

L’hiver s’installe pleinement en France, combinant météo froide et soleil dans des proportions variées selon les régions. Le week-end s’annonce fidèle à cette tendance, avec des nuances régionales marquées entre ciel dégagé et brouillard persistant.

Après une semaine marquée par des gelées matinales intenses, avec des températures atteignant localement -10°C, les conditions resteront majoritairement froides. Selon Météo France, une trentaine de départements étaient encore en vigilance jaune pour grand froid en début de semaine. Les matinées glaciales devraient se poursuivre ce week-end, bien que les températures diurnes tendent à se rapprocher des normales saisonnières.

Les prévisions pour vendredi montrent une différence notable entre le nord et le sud du pays. Si les régions au sud de la Loire devraient profiter d’un ensoleillement généreux, les zones situées au nord risquent d’être confrontées à des grisailles persistantes. Ces brouillards et nuages bas pourraient rendre l’atmosphère particulièrement grise, notamment dans des secteurs comme le Val de Saône.

Une légère amélioration de la météo pour samedi et dimanche ?

Samedi, les conditions météorologiques resteront similaires, avec des brouillards matinaux denses au nord et un soleil éclatant au sud. La dissipation des grisailles sera incertaine pour la moitié nord, tandis que les régions méridionales conserveront des conditions plus agréables, offrant un contraste saisissant entre les deux moitiés du pays. Dimanche, la situation devrait se stabiliser, mais les nuages bas pourraient dominer sur le nord-ouest, renforçant l’impression d’un week-end divisé entre ciel lumineux et ciel chargé.

Bien que le froid reste de mise, les températures ne seront pas aussi extrêmes qu’en début de semaine. Les gelées, fréquentes en matinée, atteindront -4 à -5°C dans certaines plaines, avec des sols potentiellement glissants dans les zones les plus exposées. En journée, les valeurs devraient se situer autour des moyennes de saison, offrant un certain répit, notamment dans les régions exposées au soleil, où le ressenti sera plus doux grâce à l’absence de vent.

Face à ces conditions météorologiques variées, il est recommandé de rester vigilant, notamment en cas de déplacements dans les zones sujettes aux brouillards givrants. Pour les amateurs de plein air, privilégiez les régions méridionales pour profiter pleinement du soleil et évitez les zones où la grisaille risque de persister. Avec ces prévisions, le week-end s’annonce contrasté mais globalement froid. Si le soleil sera au rendez-vous dans le sud, le nord devra composer avec une météo plus grise. Un scénario typique de l’hiver en France, où chaque région vit la saison différemment.