Météo : des gelées impressionnantes et records de froid ce mardi, les départements concernés

Depuis quelques jours, les températures chutent sur l’ensemble du territoire, plongeant la France dans une atmosphère glaciale. Cette météo froide, non exceptionnelle pour la saison, mobilise les autorités qui appellent à la prudence.

Un froid glacial s’abat sur la France depuis le début de la semaine, affectant aussi bien les régions du nord que celles du sud. Météo France a maintenu une vigilance jaune pour grand froid, couvrant une large partie du territoire, notamment dans les régions du centre, de l’est et du sud-ouest. Cette alerte concerne des températures pouvant atteindre jusqu’à 10 degrés en dessous des moyennes saisonnières, augmentant les risques pour la santé publique, en particulier pour les personnes vulnérables.

Les autorités ont déclenché le plan grand froid, permettant l’ouverture de centres d’hébergement d’urgence et le déploiement de dispositifs de prise en charge pour les sans-abris. Le 115, numéro d’urgence pour les personnes sans domicile fixe, voit ses moyens renforcés pour répondre à une demande croissante d’assistance.

Ce mardi 14 janvier, la France a connu l’une des matinées les plus froides de cet hiver. Des températures négatives ont été relevées dans quasiment toutes les régions. Aurillac a enregistré -9°C, tandis que Clermont-Ferrand et Nancy ont relevé -8°C. À Paris, le thermomètre est descendu jusqu’à -3°C, une température inhabituelle pour la capitale. Dans les zones montagneuses, les températures ont atteint des niveaux encore plus extrêmes.

Dans certaines stations de sports d’hiver des Alpes, les relevés indiquent des températures proches de -20°C. Ce froid intense s’accompagne de brouillards givrants dans certaines régions, notamment entre la Normandie, le centre-ouest et les Hauts-de-France, compliquant les déplacements matinaux. Les gelées ne se limitent pas au nord du pays. Le sud-ouest, ainsi que le pourtour méditerranéen, sont également touchés, avec des températures frôlant les -5°C à Toulouse, Grenoble ou Marseille.

Des journées ensoleillées mais glaciales

Malgré des conditions de froid extrême, la journée de mardi est marquée par un ciel dégagé sur la majorité du territoire. Le soleil s’est imposé dans de nombreuses régions, mais cela n’a pas suffi à faire remonter significativement les températures. À Strasbourg, le mercure n’a pas dépassé -1°C au meilleur moment de la journée, tandis que Paris et Lyon ont affiché à peine 4°C.

Dans le sud-est, les températures ont été un peu plus douces, avec 10°C à Montpellier et 15°C à Nice, mais le ressenti reste très froid à cause des vents persistants, indique Météo France. Le mistral et la tramontane, qui soufflent sur le sud-est, accentuent cette sensation de froid mordant. En Corse, des vents de nord-est soufflent également avec force, créant un ressenti bien inférieur aux températures affichées.

Une légère amélioration des conditions météo à venir

Les prévisions météorologiques pour les jours à venir indiquent une légère remontée des températures en journée, mais les matinées resteront glaciales. Les températures minimales devraient rester négatives sur la majorité du territoire, avec un retour progressif de la grisaille et des brouillards denses dans certaines régions, notamment dans les Hauts-de-France et le bassin parisien.