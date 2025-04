Crues et avalanches : les départements placés en alerte par Météo France

La France fait face à des conditions météo diverses et parfois extrêmes ce vendredi 27 décembre. Tandis que les massifs du sud-est se voient menacés par des avalanches, plusieurs départements subissent des risques de crues. À cela s’ajoutent des contrastes thermiques saisissants, mêlant gelées matinales et douceur méridionale. Ce tableau varié illustre les défis saisonniers auxquels le pays doit faire face.

Ce vendredi, Météo France a placé six départements de montagne en vigilance jaune pour risques d’avalanches. Les régions concernées incluent les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Alpes-Maritimes, l’Isère, la Savoie et la Haute-Savoie. L’indice de risque dans ces zones atteint un niveau 3, signalant une instabilité notable des pentes. Les autorités appellent à une vigilance accrue, particulièrement dans les stations de ski où les activités en altitude doivent être planifiées avec prudence. Chaque année, environ 110 personnes sont emportées par des avalanches en France, ce qui rappelle l’importance de respecter les consignes de sécurité.

Météo France émet des alertes crues

En parallèle, sept départements font face à des risques de crues en raison des fortes pluies précédentes et de la montée des cours d’eau. Les zones en vigilance jaune incluent l’Aisne, les Ardennes, la Marne, la Meuse, l’Oise, le Rhône et les Vosges. Météo France souligne que les précipitations récentes ont saturé les sols, augmentant ainsi les risques d’inondation localisée. Les habitants sont invités à limiter leurs déplacements près des rivières et à se tenir informés de l’évolution des alertes.

Au-delà des risques naturels, la météo de ce vendredi se distingue par des écarts thermiques spectaculaires. Alors que le nord-est a enregistré des températures descendant jusqu’à -6 °C, le sud-est, notamment la Côte d’Azur, bénéficie d’une douceur inhabituelle avec des maximales atteignant 18 °C. Cette disparité est attribuée aux éclaircies nocturnes qui ont favorisé un refroidissement marqué dans les régions dépourvues de couverture nuageuse.

Quelle météo pour la fin d’année ?

Le reste de la journée s’annonce relativement calme mais marqué par un ciel variable. Tandis que les brouillards givrants persistants affectent le Val de Saône et l’Alsace, le soleil dominera progressivement dans le sud et l’est. À plus long terme, les prévisions de Météo France indiquent un temps globalement stable jusqu’à la fin de l’année, avant une éventuelle perturbation océanique prévue pour début janvier.

Face à cette diversité climatique, il est crucial de rester informé et de suivre les recommandations officielles. Que ce soit en montagne, près des cours d’eau ou simplement pour affronter les écarts thermiques, la prudence reste de mise.