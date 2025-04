Météo : vigilance crues et avalanches, 14 départements sont concernés

Face à des risques climatiques accrus, Météo France a placé quatorze départements français en vigilance jaune pour la journée de ce jeudi 26 décembre. Ces alertes concernent des menaces de crues dans le nord-est et un danger d’avalanches dans plusieurs massifs alpins. Un point sur la situation, les départements concernés et les prévisions.

Ce jeudi 26 décembre 2024 marque une journée de vigilance particulière pour plusieurs régions françaises. Les risques naturels incluent des crues, principalement dans le nord-est, et des avalanches dans les zones de montagne. Ces phénomènes sont alimentés par un anticyclone persistant en Europe de l’Est, favorisant l’humidité au sol et des conditions propices aux avalanches dans les massifs.

Les départements concernés par les alertes émises par Météo France

Les quatorze départements sous vigilance jaune se répartissent entre risques de crues et d’avalanches :

Risques de crues : Aisne, Ardennes, Marne, Haute-Marne, Meuse, Oise, Rhône, Vosges.

Risques d’avalanches : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Alpes-Maritimes, Isère, Savoie, Haute-Savoie.

La vigilance impose une prudence accrue pour les habitants et les visiteurs de ces zones, en particulier aux abords des cours d’eau et sur les pistes de ski. Les autorités locales appellent à une attention soutenue, notamment dans les secteurs où les conditions climatiques peuvent évoluer rapidement. Les déplacements et activités extérieures doivent être planifiés avec précaution, en tenant compte des mises à jour des bulletins météo.

Le pays est actuellement sous l’influence d’un anticyclone centré sur l’Europe orientale. Cela maintient une humidité importante proche du sol, avec des grisailles persistantes dans le nord-ouest et le sud-ouest. En revanche, le sud-est et les massifs bénéficient d’un ensoleillement plus généreux. Les températures restent relativement douces pour la saison, atteignant 10 à 11°C dans la majorité du pays et jusqu’à 16°C sur le pourtour méditerranéen.

Conseils de sécurité pour les zones placées en alerte par Météo France

Pour les départements en vigilance jaune, Météo France recommande une vigilance accrue. Les populations riveraines des cours d’eau doivent se tenir informées des évolutions hydrologiques. Dans les massifs, les amateurs de sports d’hiver sont invités à respecter scrupuleusement les consignes de sécurité et à éviter les zones hors-piste. En cas d’intempéries ou d’événements imprévus, il est crucial de consulter régulièrement les bulletins de vigilance disponibles sur les plateformes officielles.

Ces alertes mettent en lumière l’importance d’une surveillance active des phénomènes climatiques. Alors que les températures douces favorisent l’ensoleillement dans certaines régions, elles n’empêchent pas la survenue de risques majeurs dans d’autres. Les autorités continuent de rappeler l’importance de la prudence et de la préparation face à ces événements.