Météo : neige, pluies diluviennes et rafales jusqu’à 90 km/h, plusieurs départements placés en vigilance

Alors que la France accueille la nouvelle année, les conditions climatiques se dégradent sensiblement dans plusieurs régions. Météo France a émis des alertes pour pluie-inondation, vents violents, neige et verglas, couvrant une large partie du territoire.

Une dépression atlantique, arrivée par les côtes de la Manche, a entraîné de fortes précipitations sur 29 départements. Ces derniers, situés principalement dans le nord, le centre et l’est, incluent notamment l’Aisne, les Ardennes, la Moselle et Paris. Dans le détail, sont également concernés : Aube, Doubs, Eure, Eure-et-Loir, Ille-et-Vilaine, Jura, Maine-et-Loire, Marne, Haute-Marne, Mayenne, Meurthe-et-Moselle, Meuse, Oise, Orne, Haute-Saône, Sarthe,

Seine-et-Marne, Yvelines, Vosges, Territoire de Belfort, Essonne, Hauts-de-Seine, Seine-Saint-Denis, Val-de-Marne et le Val-d’Oise.

Les cours d’eau de certaines zones sont surveillés de près, car le risque de crues est présent. Les autorités locales appellent à la prudence, particulièrement dans les zones déjà saturées par les précipitations précédentes. Ces conditions météorologiques ont également un impact sur les infrastructures routières, avec des perturbations signalées sur plusieurs axes secondaires. Les habitants sont invités à limiter leurs déplacements, surtout dans les zones rurales ou proches des rivières.

Vents violents et neige-verglas : Météo France place plusieurs départements sous vigilance

Outre les pluies, des vents violents balaient également le pays. 19 départements, principalement dans le nord et l’ouest, sont placés en vigilance jaune. Les rafales, atteignant parfois 90 km/h, représentent un danger pour les arbres, les infrastructures et les piétons. Les régions concernées comprennent les Hauts-de-France, la Normandie et certaines zones de l’Île-de-France. Les autorités recommandent de sécuriser les objets légers à l’extérieur, tels que les meubles de jardin ou les pots de fleurs, et d’éviter les activités en plein air.

Dans l’est et le centre du pays, les précipitations se transforment localement en neige ou en verglas. Cette situation concerne 15 départements, dont le Doubs, la Haute-Saône et l’Yonne. Ces conditions hivernales compliquent les déplacements, notamment sur les axes secondaires et les zones montagneuses. Les équipements hivernaux pour les véhicules sont fortement conseillés dans ces régions.

Précautions et mobilisations locales face à ces conditions météo

Face à ces intempéries, les services de secours et les équipes de voirie sont en alerte pour répondre aux urgences. Il est recommandé de suivre les consignes des autorités locales, de consulter les prévisions météo régulièrement et de différer les trajets non essentiels. Ces événements rappellent la nécessité de rester attentif aux aléas climatiques et de s’adapter aux situations d’urgence. Les intempéries de ce début janvier devraient perdurer quelques jours avant une éventuelle amélioration.