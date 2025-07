MaPrimeRénov’ : les paiements des aides à la rénovation sont bloqués en raison de l’absence de budget 2025

Depuis janvier 2025, les paiements de MaPrimeRénov’ sont bloqués en raison de l’absence de budget voté. Les professionnels, comme la **Fédération française du bâtiment**, dénoncent l’impact sur les projets de rénovation et les emplois. Les demandes restent possibles, mais les délais de traitement et de paiement sont rallongés, inquiétant artisans et propriétaires.