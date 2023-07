Location : voici l’unique ville française qui ne connaît pas de hausse de loyers

L'inflation en France n'épargne aucun poste de dépenses. Bien que les prix de certaines denrées alimentaires aient amorcé une baisse, ceux des loyers continuent de flamber. C'est notamment le cas dans les grandes villes. Dans toutes les grandes villes, l'augmentation des loyers est supérieure à l'indice de référence, comme le révèle PriceHubble, pour BFM Business. Une exception vient toutefois confirmer cette règle.

Une pénurie de logements

La faible disponibilité de logements à la location en France explique les fortes hausses des prix de la location. Les appartements de petite taille sont plus particulièrement concernés. PriceHubble, le spécialiste de la collecte de données, estime que cette hausse peut même atteindre les 7 % sur un an dans les grandes métropoles.

La ville de Nice est celle qui a enregistré la plus forte augmentation des loyers au cours de la dernière année. C'est ainsi que le prix moyen des studios a bondi de 7 % dans la ville. Les villes de Paris, Brest et Bordeaux sont également concernées par des hausses importantes, de l'ordre de 6 %. Les villes de Strasbourg, Marseille, Nantes, Lille et Montpellier enregistrent des augmentations de loyer de 5 %.

Une seule grande ville française fait office d'exception en ce qui concerne l'évolution des prix des loyers. Il s'agit de Lyon, où les prix restent inférieurs à l'indice de référence des loyers (IRL). Ce dernier plafonnait, en théorie, la hausse des loyers à 3,5 % pour cette année 2023.

Cette augmentation des loyers peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Selon PriceHubble, il se pourrait, d'une part, que certains logements affichaient jusque-là, des loyers sous-évalués. D'autre part, il est possible que certains propriétaires aient effectué des travaux sur leurs bien immobiliers pour justifier une hausse du loyer. Il est probable, enfin, que certains propriétaires ne respectent simplement pas les règles, fixant des loyers supérieurs aux prix du marché.

Des loyers qui pèsent de plus en plus lourd dans le budget des ménages

Le comparateur de prix HelloSafe a comparé les prix des loyers dans 25 grandes villes de France en les rapportant aux revenus des ménages de ces mêmes villes. Ici encore, la ville de Nice arrive en tête de classement. Il s'agit de la ville dans laquelle le loyer représente la plus grande part du revenu des ménages.

Dans la préfecture des Alpes-Maritimes, le loyer représente ainsi 48 % du salaire moyen, avec 1 083 euros en moyenne pour un revenu net moyen de 2.229 euros. À Paris, le coût du logement représente 45,8 % du salaire moyen, qui s'élève à 3 921 euros net. Plus loin, dans la ville de Saint-Etienne, la location d'un appartement de taille moyenne ne représente que 24,4 % du revenu moyen. L’Île-de-France et la Provence-Alpes-Côte d’Azur complètent le podium des régions où la part du loyer est la plus importante.