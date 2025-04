Une polémique enflamme les réseaux sociaux autour d’une aide de la CAF du Doubs destinée à financer des cours de vélo pour des femmes d’un quartier enclavé. Accusée à tort de dilapider l’argent public, cette initiative vise en réalité à promouvoir l’autonomie et l’insertion sociale. Retour sur les faits.

Depuis quelques jours, un article de l’Est Républicain a déclenché un flot de critiques sur les réseaux sociaux. Selon certaines publications, notamment un message relayé par l’ex-magistrat Charles Prats, la CAF aurait versé 2 750 euros par personne pour apprendre à faire du vélo. Ces propos ont suscité l’indignation de nombreux internautes, dénonçant un usage abusif des fonds publics. Cependant, comme l’a révélé une enquête de CheckNews pour Libération, cette interprétation est fausse.

Un financement collectif et ciblé par la CAF

La somme de 2 750 euros mentionnée n’a pas été versée individuellement, mais a servi à financer l’apprentissage du vélo pour un groupe de quatorze femmes du quartier des Champs-Montants, à Audincourt (Doubs). Ce financement comprenait non seulement les cours dispensés par une école spécialisée, mais également l’achat de vélos et d’équipements de sécurité pour le centre social local.

Selon la directrice de la MJC-Centre social Saint-Exupéry, interviewée par Libération, « cette enveloppe a permis de répondre à des besoins concrets de mobilité dans un quartier où les déplacements sont particulièrement limités. »

Une aide adaptée aux besoins des habitantes

L’initiative s’inscrit dans un programme plus large de la CAF du Doubs visant à améliorer la mobilité des habitants de quartiers enclavés. Selon la sous-préfecture, cet apprentissage du vélo représente « un vecteur d’autonomisation », notamment pour des femmes souvent confrontées à des difficultés pour se déplacer et accéder à des opportunités professionnelles. « La mobilité est essentielle pour les déplacements quotidiens et le retour à l’emploi », a souligné un représentant de la CAF à nos confrères de Liberation. L’initiative illustre donc une réponse ciblée à un problème concret d’inclusion sociale et économique.

Cet épisode montre comment des informations mal interprétées ou sorties de leur contexte peuvent provoquer des réactions disproportionnées. Alors que l’objectif de cette aide était de répondre à un besoin collectif, elle a été déformée en un prétendu gaspillage individuel. La multiplication des sources fiables, comme celle de la MJC d’Audincourt, est essentielle pour contrer ce type de désinformation.

Au-delà de la polémique, ce projet met en lumière l’importance d’adapter les initiatives publiques aux besoins locaux. L’apprentissage du vélo, bien qu’anodin pour certains, peut s’avérer déterminant pour faciliter l’autonomie des individus. Des actions similaires pourraient être reproduites dans d’autres territoires confrontés aux mêmes défis, contribuant ainsi à réduire l’isolement social et à améliorer l’accès à l’emploi.