Immobilier : une nouvelle réglementation s’impose aux propriétaires et locataires en 2025

Dès le 1ᵉʳ janvier 2025, une obligation inattendue s’impose aux propriétaires et locataires : le débroussaillage. Cette mesure, visant à limiter les risques d’incendie, doit désormais être mentionnée dans les annonces immobilières. Si elle concerne principalement les zones exposées aux feux de forêt, elle soulève déjà des questions sur son application et ses impacts.

Le débroussaillage, qui consiste à élaguer les arbres et nettoyer les résidus végétaux autour des constructions, devient une condition impérative dans certaines zones définies comme à risque. Cette obligation s’adresse aux propriétaires de terrains en zones rurales et urbaines, ainsi qu’aux locataires lorsque cela est précisé dans le bail. L’objectif est de réduire la propagation des incendies en limitant les combustibles naturels proches des habitations.

La période recommandée pour débroussailler est l’hiver, afin de minimiser les risques d’incendie liés à la sécheresse. Toutefois, cette tâche peut être effectuée tout au long de l’année, pour peu que les conditions climatiques le permettent.

En 2025, les annonces de vente ou de location devront indiquer explicitement si le bien est soumis à l’obligation de débroussaillage. Les propriétaires devront inclure une mention invitant les potentiels acheteurs ou locataires à consulter le site Géorisques pour vérifier les obligations spécifiques à leur localisation. Cette transparence vise à informer davantage les futurs occupants des contraintes liées à leur terrain.

Des sanctions sévères contre les propriétaires et les locataires en cas de non-respect

Le non-respect de cette obligation expose les contrevenants à des sanctions financières. Les autorités locales, comme le maire ou le préfet, peuvent imposer une astreinte de 100 euros par jour de retard, pouvant atteindre un total de 5 000 euros. Dans les cas extrêmes, où le non-débroussaillage entraîne un incendie causant des dégâts à autrui, les propriétaires risquent jusqu’à un an de prison et une amende de 15 000 euros, rapporte le Figaro immobilier.

Même si le débroussaillage n’est pas obligatoire partout, il est fortement conseillé, même dans les communes non concernées, pour des raisons de sécurité. Toutefois, cette nouvelle contrainte soulève des interrogations chez les propriétaires et locataires sur les coûts et la mise en œuvre pratique. Les professionnels de l’immobilier devront également s’adapter pour inclure ces informations dans leurs annonces.

Cette réforme marque une avancée importante dans la prévention des risques liés aux incendies. Bien qu’elle implique une responsabilité accrue pour les propriétaires et locataires, elle vise à renforcer la sécurité des biens et des personnes face à des phénomènes climatiques de plus en plus fréquents. Les mois à venir permettront d’évaluer son efficacité et son impact sur le marché immobilier.