Immobilier : comment obtenir l’attestation de financement exigée par les vendeurs

Bientôt, les potentiels acheteurs devront présenter au propriétaire une attestation de financement pour prétendre à l'acquisitin d'un bien immobilier, et ce, avant même d'avoir effectué une visite. Une mesure permettant aux vendeurs d'avoir une certaine garantie quant à la capacité des acheteurs à rembourser leurs dettes.

Qu'est-ce que l'attestation de financement ?

Il s'agit d'un document qui définit l'habileté d'emprunt d'un emprunteur, en fonction de ses revenus. Néanmoins, il faut savoir que cette attestation n'est pas une garantie pour le vendeur ni pour l'organisme bancaire, étant donné qu'elle n'a aucune valeur juridique. Sa seule fonction est de définir la capacité d'achat du client. Le but derrière sa mise en place est de limiter les refus d'octroi des crédits bancaires. Car les vendeurs sont souvent impactés par le manque de solvabilité des emprunteurs et ne se rendent compte de leur incapacité de rembourser leur dette que quelques mois après l'attribution du prêt.

Cela leur cause donc des pertes importantes, étant donné que les prix de l'immobilier sont en constante fluctuation. L'attestation de financement est de plus en plus demandée par les vendeurs, qu'ils s'agissent de particuliers ou de professionnels, à l'instar des agences immobilières. En effet, de nombreux professionnels de l'immobilier commencent à exiger ce document à leurs clients, en inscrivant la mention « Un plan de financement vous sera demandé avant chaque visite » sur leurs annonces.

Comment l'obtenir ?

L'attestation de financement doit être demandée par l'acheteur à sa banque, à l'organisme auquel il a adressé sa demande de prêt, ou à son courtier. Ce document contient plusieurs informations importantes concernant l'acheteur ainsi que les modalités d'emprunt. À l'instar du montant maximal du crédit immobilier, le montant maximal proposé par la banque ou l'organisme de crédit, le cachet de l'établissement qui établit l'attestation de financement, sa signature ainsi que la date d'émission.

Il est important de présenter une attestation de financement récemment établi au vendeur lors de l'achat d'un bien immobilier, car celle-ci est calculée en fonction des revenus de l'instant T. Sa durée de validité est approximativement de 2 mois, étant donné qu'au cours de cette période, les revenus de l'acheteur peuvent varier. Grâce à ce document, les agences immobilières pourront présenter à leurs clients des logements en adéquation avec leur capacité d'emprunt. Ainsi, le nombre de refus de crédit immobilier pourrait considérablement régresser.