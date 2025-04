Immobilier : le montant moyen des loyers en hausse en France en 2025

En 2025, le montant moyen d’un loyer en France s’élève à 723 euros charges comprises, marquant une augmentation de 3,3 % par rapport à 2024. Cette hausse s’inscrit dans un contexte dans lequel 37 % des Français louent leur résidence principale, en raison de la difficulté croissante à devenir propriétaire.

Une hausse générale avec des disparités régionales

Avec une moyenne nationale de 17,03 euros par mètre carré, les locataires bénéficient d’une surface moyenne de 42,5 m² pour ce montant. Cependant, les écarts entre les régions et les villes sont frappants. À Rouen, 723 euros permettent de louer un logement de 54 m², tandis qu’à Lille ou Nantes, cette somme ne couvre qu’un 43 m². À Bordeaux, les locataires doivent se contenter de 25 m², mettant en évidence les fortes variations régionales.

Certaines villes ont enregistré des augmentations marquées :

– Rennes : +7,25 %.

– Orléans : +6,24 %.

Ces hausses traduisent l’attractivité croissante de ces villes moyennes.

Paris : un loyer hors normes

À Paris, le prix moyen atteint 1 311 euros pour un logement de 34 m², soit 38,7 euros par m², rendant la capitale largement inaccessible pour de nombreux ménages. Avec 723 euros, un locataire ne peut louer qu’une studette de 15 m², illustrant l’écart considérable avec les villes de province.

Les zones les moins chères

Certaines villes offrent des options plus abordables pour les locataires :

– Saint-Étienne : le prix moyen est de 10 euros par m², faisant de cette ville l’une des plus économiques.

– Nîmes : 11 euros par m².

– Angers et Reims : 12 euros par m².

Ces localités restent des choix attractifs pour les ménages à la recherche de logements accessibles.

Pourquoi une telle augmentation des loyers ?

La hausse des loyers s’explique par plusieurs facteurs :

1. La tension sur le marché locatif due à la suppression des logements énergivores (passoires thermiques).

2. La demande accrue dans certaines villes moyennes attirant des habitants des grandes métropoles.

3. La flambée des coûts de l’immobilier qui limite l’accession à la propriété, forçant davantage de ménages à rester locataires.

Une situation préoccupante pour les locataires

Cette augmentation des loyers pèse sur le pouvoir d’achat des ménages, les obligeant à revoir leurs priorités en termes de surface et de localisation. Les villes abordables comme Saint-Étienne ou Nîmes deviennent des alternatives pour ceux qui cherchent à concilier qualité de vie et budget raisonnable.

La tendance à la hausse des loyers en 2025 souligne une fois de plus la nécessité d’équilibrer l’offre et la demande sur le marché locatif, tout en proposant des solutions pour les ménages les plus vulnérables.