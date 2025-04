Grippe : une épidémie d’une intensité exceptionnelle frappe plusieurs départements français

L’épidémie de grippe, particulièrement virulente cette année, perturbe le système de santé français. Avec des chiffres qui dépassent ceux des saisons précédentes, les établissements de santé et les médecins de ville font face à une situation critique. Quels sont les départements les plus touchés et comment s’organisent les acteurs de la santé ?

Selon Santé Publique France, la grippe atteint des niveaux d’intensité rarement observés, avec des augmentations notables dans les consultations en ville et les passages aux urgences. Les hospitalisations liées à la grippe se situent à un « niveau exceptionnellement élevé » cette saison, particulièrement chez les personnes âgées. Dans des régions comme l’Auvergne-Rhône-Alpes, les passages aux urgences ont bondi de 11 % en une semaine, atteignant 2 068 cas, avec un taux d’hospitalisation de 24,8 %.

Les établissements hospitaliers, tels que le CHU de Lyon et l’hôpital de Lons-le-Saunier, peinent à répondre à la demande, certains ayant activé le plan blanc. En Haute-Loire, l’hôpital Émile Roux signale une saturation de ses capacités, illustrant les tensions dans plusieurs départements.

Une grippe qui impacte particulièrement les plus âgés

Les personnes de 65 ans et plus représentent une part importante des hospitalisations pour grippe. Dans cette classe d’âge, la proportion d’hospitalisation après un passage aux urgences dépasse les 50 % dans de nombreux départements, atteignant même 63 % dans la Loire. Ces chiffres montrent l’impact dévastateur de la grippe sur les populations les plus vulnérables, soulignant la nécessité d’une protection accrue, notamment via la vaccination.

Outre les hôpitaux, les généralistes et SOS Médecins sont également submergés par cette vague épidémique. Le nombre d’actes liés à la grippe en médecine de ville a augmenté de 12 % en début janvier, atteignant 1 549 consultations, soit 19,2 % de l’activité globale. Les indicateurs du réseau Sentinelles montrent une progression inquiétante du taux d’incidence, passant de 205 à 313 cas pour 100 000 habitants en une semaine.

La vaccination et les gestes barrières au cœur de la prévention contre la grippe

Face à cette crise, les autorités de santé rappellent l’importance de la vaccination, en particulier pour les populations à risque. La campagne vaccinale, ouverte jusqu’au 31 janvier, vise à prévenir les formes graves de la maladie. Parallèlement, le respect des gestes barrières, tels que le lavage des mains et le port du masque, reste fortement recommandé pour freiner la propagation du virus.

L’épidémie de grippe 2025 s’annonce comme l’une des plus intenses de ces dernières années, mettant en lumière les défis pour le système de santé. Entre saturation des hôpitaux et pression sur la médecine de ville, cette situation illustre l’urgence d’une mobilisation coordonnée pour protéger les populations les plus fragiles et limiter les impacts d’une épidémie hors normes.