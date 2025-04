L’échec de la plateforme « Gérer mes biens immobiliers » : un million de contribuables imposés à tort

La plateforme « Gérer mes biens immobiliers » (GMBI), censée simplifier les déclarations des propriétaires, s’est transformée en véritable casse-tête. Un rapport accablant de la Cour des comptes dévoile des coûts explosifs et une gestion chaotique ayant conduit à l’imposition injustifiée de plus d’un million de contribuables. Entre incompréhensions et défaillances, cet outil numérique laisse l’État avec une facture colossale et une crédibilité ébranlée.