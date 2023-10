Gaz : voici quelques conseils qui vous permettront d’alléger votre facture

1 Partage Facebook

Depuis la fin du bouclier tarifaire et la suppression de multiples aides énergétiques, les ménages français ont de plus en plus de mal à régler leurs factures de gaz et de l'électricité. D'autant plus que les prix de ces énergies ne cessent d'augmenter. Pourtant, il existe de nombreuses solutions pour réduire sa consommation de gaz et éviter de payer une facture bien salée cet hiver.

Vers une nouvelle hausse du prix du gaz

Après la fin du bouclier tarifaire, il n'est pas étonnant que le prix du gaz connaissent une fluctuation en cette fin d'année. D'ailleurs, après la baisse constatée dès le printemps 2023 jusqu'en été, le prix de cette énergie devrait connaître une nouvelle hausse en ce mois d'octobre. Selon les prévisions de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) « Entre septembre et octobre 2023, la part variable hors taxes (HT) d'un consommateur type cuisson/eau chaude et chauffage augmente de 9,21 euros le MWh. ». C'est pourquoi, de plus en plus de ménages se sont tournés vers le chauffage au bois, une alternative moins énergivore et plus écologique pour se réchauffer sans se ruiner cet hiver. Toutefois, le gaz demeure nécessaire pour la cuisson et l'eau chaude dans certaines habitations.

Des solutions efficaces pour réduire sa consommation de gaz

Cet hiver, la facture de gaz prévoit d'être bien salée. C'est pourquoi, il est nécessaire dès maintenant de trouver des solutions pour réduire sa consommation et, par conséquent, de payer moins cher sa facture de gaz. Tout d'abord, il est recommandé d'investir dans l'isolation des murs, des portes et des fenêtres de son logement, afin de réduire les déperditions de chaleur et éviter la pénétration de l'air froid par l'extérieur. Ainsi, les performances du système de chauffage seront optimisées, réduisant ainsi sa consommation énergétique. Aussi, il est conseillé de programmer son thermostat, de manière qu'il diminue la température lorsque la maison est vide, ou au cours de la nuit.

Il est également à noter que l'entretien de la chaudière est primordial, car lorsqu'elle est mal entretenue, sa consommation de gaz risque d'accroitre. Par conséquent, il est recommandé de la faire vérifier par un professionnel chaque année à l'approche de la saison hivernale.

D'autre part, il est conseillé de remplacer ses appareils électroménagers à l'instar du chauffe-bain et de la cuisinière avec des équipements moins énergivores. Il en va de même pour les robinets et les pommeaux de douches qui doivent être remplacés par d'autres à faible débit, afin de réduire la consommation d'eau chaude. Il est, par ailleurs, important d'éviter de laisser couler l'eau chaude lorsque cela est inutile, que ce soit sous la douche ou lorsqu'on fait la vaisselle.