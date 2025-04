Fioul domestique : les régions où les prix sont les plus bas de France ce dimanche

Alors que l’hiver bat son plein, les tarifs du fioul domestique se montrent étonnamment stables. Une situation qui reflète l’équilibre actuel des marchés pétroliers internationaux.

Ce dimanche 28 décembre, le fioul ordinaire est affiché à 1,121 euro le litre, selon le site spécialisé Prixfioul.fr. Pour ce qui est du fioul supérieur, il est cédé en moyenne à 1,140 euro le litre. Que ce soit pour l’ordinaire comme pour le supérieur, les prix affichés ce dimanche sont aux mêmes niveaux que ceux constatés au cours de la journée de samedi.

De son côté, le site Fioulreduc affiche un prix moyen de 1,111 euro le litre. Selon ce comparateur en ligne aussi, le tarif du jour est exactement le même que celui affiché la veille. Enfin, sur le site Fioulmarket, le fioul est cédé à 1 119 euros en moyenne pour un achat de 1 000 litres. Sur cette plateforme spécialisée également, le prix du jour est aux mêmes niveaux que ceux constatés au cours des derniers jours.

Où trouver le fioul domestique le moins cher de France ce dimanche ?

Selon la plateforme Fioulreduc.fr, qui compare les prix du fioul domestique entre les régions, c’est en Franche-Comté qu’on trouve le tarif le plus bas de France ce dimanche, avec 1 071 euros en moyenne pour un achat de 1000 litres. À l’inverse, c’est en Champagne-Ardenne que le prix est le plus élevé de tout le pays, avec 1 148 euros pour une commande de 1000 litres. Ainsi, la différence de tarifs entre la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne s’élève à 77 euros pour une commande de 1000 litres.

Les prix du fioul domestique restent à leur niveau le plus bas de l’année, offrant un répit bienvenu aux ménages dépendants de ce combustible pour le chauffage. Cette stabilité s’explique par le calme observé sur les marchés pétroliers internationaux. En l’absence de tensions géopolitiques majeures ou de perturbations dans l’offre et la demande, les cours du pétrole brut demeurent modérés, influençant positivement le prix du fioul.

Selon les données de Prixdubaril, le Brent de la mer du Nord, référence mondiale, s’est stabilisé à 73,70 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), principal indice pétrolier aux États-Unis, s’échange à 70,60 dollars. Ces valeurs reflètent une dynamique équilibrée sur les marchés, marquée par une demande soutenue mais sans surchauffe, ainsi qu’une production relativement constante des principaux pays exportateurs. Cette conjoncture favorable pourrait se prolonger, à condition que les fondamentaux du marché restent inchangés.