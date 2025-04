Fioul domestique : les prix grimpent ce vendredi 27 décembre

Alors que les prix du fioul domestique évoluent légèrement à la hausse ce vendredi, les tendances globales du marché laissent entrevoir une stabilité prochaine. Les consommateurs surveillent de près ces fluctuations pour anticiper leurs achats dans un contexte hivernal.

Ce vendredi 27 décembre, le fioul ordinaire est affiché à 1,122 euro le litre, selon le site spécialisé Prixfioul.fr. Pour ce qui est du fioul supérieur, il est cédé en moyenne à 1,141 euro le litre. Que ce soit pour l’ordinaire comme pour le supérieur, les prix affichés ce vendredi sont en progression d’environ un euro par 1 000 litres par rapport à la veille.

De son côté, le site Fioulreduc affiche un prix moyen de 1,112 euro le litre. Selon ce comparateur en ligne en revanche, le tarif du jour est au même niveau que celui enregistré au cours des derniers jours. Enfin, sur le site Fioulmarket, le fioul est cédé à 1 120 euros en moyenne pour un achat de 1 000 litres. Sur cette plateforme spécialisée, le prix du jour est en hausse d’environ un euro par rapport à la journée de jeudi.

Où trouver le fioul domestique le moins cher de France ce vendredi ?

Selon la plateforme Fioulreduc.fr, qui compare les prix du fioul domestique entre les régions, c’est toujours en Franche-Comté qu’on trouve le tarif le plus bas de France ce vendredi, avec 1 071 euros en moyenne pour un achat de 1000 litres. À l’inverse, c’est en Champagne-Ardenne que le prix est le plus élevé de tout le pays, avec 1 147 euros pour une commande de 1000 litres. Ainsi, la différence de tarifs entre la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne s’élève à 76 euros pour une commande de 1000 litres.

La hausse des prix du fioul domestique observée ce vendredi pourrait être de courte durée. Selon les données publiées par Prixdubaril, les principaux indices de référence pour le pétrole affichent une certaine stabilité, ce qui limite la probabilité d’une envolée durable des tarifs. Les variations récentes semblent davantage liées à des fluctuations temporaires qu’à une tendance de fond. En effet, le Brent de la mer du Nord, souvent utilisé comme référence pour les prix mondiaux, se stabilise à 72,97 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), l’indice phare des États-Unis, s’échange à 69,80 dollars.

Cette stabilité des cours du pétrole devrait rapidement se refléter sur le marché du fioul, réduisant les tensions sur les prix pour les consommateurs. La dynamique actuelle des indices montre que l’équilibre entre l’offre et la demande reste globalement maintenu, malgré les incertitudes économiques globales.