Fioul domestique : voici les prix ce mardi 31 décembre

La hausse des tarifs du fioul domestique marque la fin de l’année 2024. À travers la France, les prix varient selon les régions, mais l’ensemble du territoire observe une tendance générale à la hausse. Retour sur les éléments qui expliquent cette évolution.

Ce mardi 31 décembre, le fioul ordinaire est affiché à 1,122 euro le litre, selon le site spécialisé Prixfioul.fr. Pour ce qui est du fioul supérieur, il est cédé en moyenne à 1,141 euro le litre. Que ce soit pour l’ordinaire comme pour le supérieur, les prix enregistrés ce mardi sont en progression d’environ un euro par 1 000 litres par rapport aux tarifs constatés la veille.

De son côté, le site Fioulreduc affiche un prix moyen de 1,113 euro le litre. Selon ce comparateur en ligne aussi, le tarif du jour est en progression de trois euros par 1 000 litres par rapport à la journée de lundi. Enfin, sur le site Fioulmarket, le fioul est cédé à 1 122 euros en moyenne pour un achat de 1 000 litres. Sur cette plateforme spécialisée également, le prix du jour est en hausse de trois euros par rapport aux derniers jours.

Où trouver le fioul domestique le moins cher de France ce mardi ?

Selon la plateforme Fioulreduc.fr, qui compare les prix du fioul domestique entre les régions, c’est en Franche-Comté qu’on trouve le tarif le plus bas de France ce mardi, avec 1 076 euros en moyenne pour un achat de 1000 litres. À l’inverse, c’est en Champagne-Ardenne que le prix est le plus élevé de tout le pays, avec 1 148 euros pour une commande de 1000 litres. Ainsi, la différence de tarifs entre la Franche-Comté et la Champagne-Ardenne s’élève à 72 euros pour une commande de 1000 litres.

La hausse des prix du fioul domestique est directement liée à l’augmentation des cours du pétrole brut sur les marchés mondiaux. Le pétrole, composant principal du fioul domestique, voit son prix évoluer en fonction de l’offre, de la demande et des tensions géopolitiques. Selon les données récentes de Prixdubaril, le Brent de la mer du Nord, qui sert de référence mondiale, s’est stabilisé à 74,57 dollars le baril, tandis que le West Texas Intermediate (WTI), principal indice américain, s’échange actuellement à 71,59 dollars. Ces prix reflètent une reprise progressive de la demande énergétique mondiale, combinée à des ajustements dans la production des pays exportateurs.

Cette montée des cours pétroliers a des répercussions directes sur les coûts supportés par les ménages pour le chauffage domestique. En effet, les fournisseurs de fioul ajustent leurs tarifs en fonction des fluctuations du marché pétrolier. Alors que les prix des matières premières augmentent, les consommateurs se retrouvent à payer davantage pour remplir leurs cuves. Cette situation met en lumière la dépendance du secteur énergétique aux variations du prix du brut, soulignant ainsi l’importance d’une transition énergétique pour limiter les impacts de ces hausses sur le pouvoir d’achat des ménages.