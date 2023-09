Ticket de métro : bientôt la fin, quelles alternatives pour les usagers ?

Partager sur : 1 Partage Facebook

Twitter

LinkedIn

WhatsApp

Plus

Annoncée en 2021, la disparition progressive du ticket de métro commence à prendre forme. Ce billet en carton devrait être supprimé définitivement d'ici l'année 2025, soit plus de 125 ans après sa création. Mais qu'est-ce qui va remplacer ce titre de transport ?

La vente des paquets de 10 tickets suspendue dès le 21 septembre

Dans le cadre de la lutte contre la fraude, ainsi que pour des raisons écologiques, le ticket de métro en carton va disparaître progressivement. Une mesure qui, en plus de permettre de réaliser des économies, va réduire les files d'attente aux guichets. Elle évitera également le risque de perte ou de vol. Dès le 21 septembre, les carnets de 10 tickets de métro en carton seront retirés du marché. Néanmoins, le ticket unique restera disponible.

« Le ticket unique de métro va rester au moins jusqu’aux Jeux olympiques. On va en avoir besoin pour accueillir les millions de touristes, mais fin 2024, le ticket de métro va tirer sa révérence », explique Valérie Pécresse, la présidente de la région Ile-de-France. Ce billet de transport, qui a accompagné de nombreuses générations, disparaîtra donc officiellement en 2025, laissant place à d'autres alternatives plus sûres, plus écologiques et plus économiques.

Par quoi remplacer le ticket de métro physique ?

Après la fin des tickets de métro physiques, les voyageurs devront utiliser leur smartphone ou des pass rechargeables pour prendre ce moyen de transport. La première alternative, également la plus accessible, est d'acheter un ticket fictif via l'application de la RATP. Une solution dématérialisée qui permet d'éviter le gaspillage du papier et de contribuer à la cause environnementale. Cette application, déjà disponible, permettra aux usagers du métro de recharger leurs pass Navigo.

Par la suite, il deviendra possible de payer le titre de transport via la carte de crédit ou à travers le paiement sans contact. Un système sera installé au niveau des portiques, afin de permettre l'usage de ces modes de paiement. Cette alternative au ticket en carton a déjà été mise en place pour de nombreux moyens de transport en commun à Londres.

En ce qui concerne les voyageurs n'habitant à Paris, une proposition de création d'un pass Navigo permettant de voyager de manière occasionnelle, sans présenter de certificat de domiciliation, est à l'étude. Ainsi, les visiteurs de la capitale parisienne ne seront plus contraints de recharger leur pass à chaque trajet.