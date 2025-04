Créer son entreprise en freelance : les dispositifs d’aide qui vous soutiennent

Le statut de freelance séduit de plus en plus de Français, offrant autonomie et flexibilité. Toutefois, cette indépendance peut s’accompagner de défis financiers, notamment au lancement de l’activité. Heureusement, plusieurs dispositifs nationaux et régionaux sont accessibles pour soutenir les freelances dans leur parcours entrepreneurial.

L’Aide aux créateurs et repreneurs d’entreprise (ACRE) est un dispositif clé pour les freelances. Elle permet une exonération partielle ou totale des cotisations sociales pendant la première année d’activité. Pour les revenus inférieurs à 34 776 euros, l’exonération est totale. Entre 34 776 et 46 368 euros, elle devient partielle.

Pour être éligible, plusieurs critères peuvent s’appliquer, notamment être demandeur d’emploi indemnisé ou non, percevoir le RSA ou encore reprendre une activité après une liquidation judiciaire. Les démarches sont à effectuer via le site officiel Service-Public.fr.

Des soutiens liés au chômage

Les freelances peuvent aussi bénéficier de l’Allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE), un revenu de remplacement versé par France Travail, sous conditions d’inscription comme demandeur d’emploi. En complément, l’aide à la reprise ou à la création d’entreprise (ARCE) permet de percevoir une partie des droits au chômage sous forme de capital, équivalente à 60 % des droits restants. Ces aides apportent une base financière solide pour lancer une activité en toute sérénité.

D’autre part, les auto-entrepreneurs peuvent demander la prime d’activité, accessible sous condition de revenus et de résidence. Comme le mentionne Service-public.fr, le montant forfaitaire de cette aide débute à 595,25 euros pour une personne seule, auquel s’ajoute un pourcentage des revenus du foyer.

Depuis 2017, les régions ont également développé des programmes d’accompagnement pour la création d’entreprise. Ces dispositifs, souvent appelés « ex-Nacre », offrent un soutien financier, un accompagnement à la structuration du projet ou un suivi pour assurer la pérennité de l’activité.

Des aides spécifiques pour les travailleurs handicapés

L’AGEFIPH propose une aide forfaitaire de 6 300 euros pour les freelances en situation de handicap. Cette aide, accessible sous condition d’un apport en fonds propres de 1 500 euros, vise à soutenir la création d’entreprises adaptées aux besoins spécifiques de ces entrepreneurs.

En complément des dispositifs nationaux, les collectivités territoriales proposent des aides financières pour encourager l’entrepreneuriat, notamment en zones rurales. Subventions, prêts à taux avantageux ou exonérations fiscales sont autant de ressources disponibles pour accompagner les freelances.

En somme, les freelances disposent d’un large éventail d’aides pour sécuriser leur lancement et leur développement, qu’il s’agisse de dispositifs nationaux ou d’initiatives locales. Ces soutiens sont essentiels pour encourager l’indépendance professionnelle et renforcer l’écosystème entrepreneurial français.