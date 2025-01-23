EDF : voici les 22 journées rouges à noter en 2025 pour limiter les coûts d’électricité

Avec l’offre Tempo d’EDF, il est possible de réaliser d’importantes économies sur sa consommation d’électricité, à condition de faire preuve de vigilance lors des 22 journées rouges, réparties entre novembre et mars. Ces journées, où les tarifs explosent, nécessitent des ajustements pour limiter les dépenses énergétiques.

L’offre Tempo repose sur un système de tarification différenciée selon trois types de journées : les jours bleus, blancs et rouges. Les journées bleues, les plus nombreuses (300 jours par an), permettent de profiter de tarifs avantageux avec des réductions allant jusqu’à 40 %. Les journées blanches, présentes 43 fois par an, offrent quant à elles une économie de 30 %. En revanche, les journées rouges, limitées à 22 dates par an, affichent des prix en heures pleines presque trois fois plus élevés que la normale, bien que les heures creuses restent moins coûteuses.

Les abonnés d’EDF seront notifiés la veille de ces journées rouges

Ces journées rouges, concentrées entre le 1ᵉʳ novembre et le 31 mars, excluent les week-ends et les jours fériés. EDF informe ses abonnés la veille via des notifications sur son application mobile, par SMS ou sur son site internet. Cette anticipation permet aux foyers de mieux gérer leur consommation et de se préparer à ces périodes de hausse tarifaire.

Le calendrier Tempo 2024/2025 prendra fin le 31 mars 2025. Sur les 22 journées rouges annuelles, cinq restent encore à venir. Ces jours critiques, tels que celui du 20 janvier 2025, imposent une attention particulière à la consommation électrique pour éviter que la facture ne s’envole. L’impact de ces journées peut être significatif, surtout pour les ménages utilisant des appareils énergivores ou dépendant fortement du chauffage électrique.

Comment réduire sa consommation d’électricité au quotidien ?

Pour maîtriser sa facture durant ces périodes, il est essentiel d’adopter des gestes simples. Baisser la température du chauffage d’un degré peut, par exemple, réduire les dépenses énergétiques de manière notable. Une attention particulière doit être portée au réglage des appareils comme les chauffe-eaux, dont la température idéale se situe entre 50 et 55 °C, tout en programmant leur fonctionnement en heures creuses. Par ailleurs, privilégier des solutions alternatives comme un chauffage d’appoint au bois ou améliorer l’isolation du logement sont des stratégies efficaces pour minimiser les coûts.

Ces journées rouges, bien que contraignantes, soulignent l’importance d’une gestion proactive de la consommation énergétique. En anticipant les hausses et en adaptant ses habitudes, il est possible de limiter l’impact financier tout en contribuant à un usage plus responsable de l’électricité.