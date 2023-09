Ecobonus : à qui s’adresse cette aide dont le montant peut atteindre 7 000 euros ?

Partager sur : 15 Partages Facebook

L'écobonus est une aide financière initiée par le ministère de l'Économie et des Finances, visant à encourager l'acquisition et la location de véhicules à faible impact écologique. L’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME) est chargée de l'élaboration de la liste des véhicules éligibles.

Bruno Le Maire, a annoncé, lundi 18 septembre, que la liste des véhicules électriques éligibles à l'écobonus serait disponible dès le 15 décembre 2023. Il s'agit d'une aide financière qui permet d'acquérir ou de louer un véhicule neuf non polluant. Son montant peut aller jusqu'à 7 000 euros. Cependant, pour profiter de ce dispositif, il est nécessaire d'opter pour l'un des modèles qui figurent sur la liste des véhicules éligibles à l'écobonus.

Cette liste sera élaborée à partir d’un questionnaire envoyé aux constructeurs automobiles, permettant d’évaluer l'impact écologique des véhicules sur l'environnement. La sélection des voitures sera donc effectuée en fonction de leur empreinte carbone. Cette analyse, conduite par l'Agence de la transition écologique (ADEME), se base sur cinq éléments : le modèle du véhicule, le type de technologie de la batterie, les matériaux de construction utilisés, le transport et la logistique, et enfin, l’impact de l’usine d’assemblage. À partir de 2025-2026, l'analyse intégrera de nouvelles considérations, telles que la capacité de réparation des batteries et l’introduction de matériaux biosourcés ou recyclés.

Vers l'arrêt de la subvention des véhicules électriques dotés d'une mauvaise empreinte carbone

Ainsi, l'un des critères essentiels à la sélection de véhicules électriques éligibles à l'écobonus est l'empreinte carbone de la production. D'après le ministère de l'Économie, plus d'un tiers des voitures électriques subventionnées actuellement ont une mauvaise empreinte carbone. La voiture qui donnera droit au bonus écologique devra obtenir un minimum de 60 points au score environnemental. Le calcul sera également effectué par l'ADEME sur la base de données fournies par des fabricants de véhicules.

Par ailleurs, le gouvernement a tenu à souligner que le changement du système d'éligibilité à l'écobonus vise à réduire l'importation des voitures en provenance de la Chine, celles-ci ayant de lourdes répercussions sur l'environnement. Si l'on prend l'exemple d'une batterie fabriquée en Chine, son impact est jusqu'à 1,7 fois supérieur à celui d'un même modèle fabriqué en France.