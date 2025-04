Eau du robinet contaminée suite aux intempéries : dix communes touchées

En ce début d’année, plusieurs communes font face à une crise sanitaire liée à la contamination de l’eau du robinet. Cette situation a conduit les autorités à déployer des mesures d’urgence pour garantir l’accès à une eau potable en toute sécurité.

Dans le sud du département de la Vienne, dix communes sont actuellement concernées par une interdiction d’utiliser l’eau du robinet à des fins alimentaires. Les autorités ont émis des consignes claires : cette eau ne doit pas être consommée. La qualité de l’eau a été compromise par les récentes intempéries qui ont perturbé les systèmes de traitement. En revanche, l’eau reste utilisable pour les usages domestiques, tels que le lavage ou la lessive.

Une réponse logistique pour garantir l’accès à l’eau potable

Face à l’urgence, un dispositif de distribution d’eau en bouteille a été déployé. Les mairies des communes touchées fournissent gratuitement de l’eau potable aux habitants. Le syndicat des eaux, qui supervise cette opération, a déjà distribué plus de 30 000 bouteilles et prévoit d’en ajouter 17 000 pour répondre aux besoins des 6 000 personnes concernées. Ce soutien logistique vise à assurer un accès minimum à l’eau potable jusqu’à ce que la situation soit maîtrisée.

Les communes les plus touchées incluent Bouresse, Verrières, Dienné, et Morthemer, ainsi que certaines zones de Civaux, Mazerolles et Fleuré. Cette situation n’est pas inédite dans la région : en mai 2024, une alerte similaire avait déjà été déclenchée après des intempéries. Malgré les désagréments, les habitants respectent les consignes de sécurité sanitaire et se rendent en mairie pour récupérer des bouteilles d’eau.

Des analyses en cours sur l’eau du robinet

Des contrôles réguliers sont réalisés pour surveiller l’évolution de la qualité de l’eau. Les autorités espèrent lever les restrictions dès que les résultats confirmeront que l’eau est de nouveau potable. En attendant, elles appellent à la vigilance et rappellent que l’eau en bouteille reste la seule option sûre pour les usages alimentaires.

Les communes, en collaboration avec les syndicats des eaux, ont rapidement pris des mesures pour limiter les impacts sur les habitants. Des informations sont mises à disposition via des canaux officiels, et les autorités restent disponibles pour répondre aux questions des citoyens. Cette mobilisation souligne l’importance de la réactivité face à ce type de crise sanitaire, tout en mettant en lumière les défis posés par les dérèglements climatiques qui accentuent ces phénomènes.