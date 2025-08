Démission d’un CDI : pouvez-vous toucher les allocations chômage ?

En France, démissionner d’un CDI ne donne généralement pas droit aux allocations chômage. Mais des exceptions existent, permettant à certains travailleurs de bénéficier de cette aide. Quelles sont ces situations spécifiques et quelles démarches entreprendre ?

Selon France Travail, il existe 17 cas où une démission est considérée comme légitime, ouvrant ainsi droit aux allocations chômage. Ces motifs sont classés en catégories : personnels, professionnels, reconversion ou création d’entreprise. Parmi les raisons personnelles, on trouve les déménagements liés à un mariage, un Pacs ou un suivi du conjoint pour raisons professionnelles. Les violences conjugales, nécessitant un déménagement, ou le suivi d’un enfant handicapé dans une structure éloignée figurent également parmi ces cas.

Côté professionnel, des situations telles que le harcèlement ou les discriminations sur le lieu de travail, à condition de porter plainte, permettent de démissionner sans perdre ses droits. De même, quitter un emploi pour un CDI ou un CDD d’au moins six mois, ou pour suivre une formation qualifiante après avoir travaillé trois ans, est également reconnu comme légitime. Enfin, les missions d’intérêt général comme le service civique peuvent être des motifs acceptés.

Les démarches et la validation des cas

Pour bénéficier des allocations chômage après une démission légitime, le caractère sérieux du motif doit être validé par les instances compétentes, comme France Travail. Cette validation repose souvent sur des preuves tangibles, telles qu’une plainte pour harcèlement ou un contrat pour un nouvel emploi. Ces démarches peuvent s’avérer complexes, car elles nécessitent de réunir des documents précis et parfois de faire face à des délais administratifs.

Si aucune de ces situations ne s’applique, le demandeur peut demander un réexamen de sa situation après 121 jours sans indemnisation. L’instance paritaire régionale (IPR), composée de représentants syndicaux et patronaux, examine alors les efforts fournis pour retrouver un emploi. Cependant, ces réexamens restent rares et difficiles à faire valider, comme le souligne un représentant de la CGT.

Des limites aux dérogations des allocations chômage

Malgré ces possibilités, obtenir des allocations chômage après une démission reste compliqué. Selon des experts, les dérogations sont peu souvent acceptées, ce qui freine de nombreux travailleurs souhaitant quitter un emploi qui ne leur convient plus. Cette difficulté alimente un débat sociétal sur le droit de démissionner librement tout en bénéficiant d’un filet de sécurité.

Bien que les démissions légitimes ouvrent des droits aux allocations chômage, les démarches restent complexes et soumises à validation stricte. Les travailleurs concernés doivent s’assurer de remplir les critères précis et rassembler des preuves solides pour espérer une issue favorable. Cette situation met en lumière la nécessité d’un équilibre entre protection sociale et flexibilité sur le marché du travail.