Crédit immobilier : gare au piège de l’assurance groupe !

Pour qu'un crédit immobilier soit accordé, il est nécessaire à l'emprunteur de souscrire une assurance. Il s'agit d'une garantie qui permet à la banque d'avoir la certitude que le prêt sera remboursé. Cependant, beaucoup d'emprunteurs ignorent qu'ils peuvent refuser l'assurance groupe proposée par leur banque et d'en choisir une autre plus adaptée à leur dossier chez un assureur alternatif.

Qu'est-ce que l'assurance groupe ?

Une assurance groupe ou assurance collective est une assurance qui regroupe l'ensemble des clients de la banque ayant contracté un crédit immobilier. Ce contrat est souvent proposé par les banquiers aux demandeurs, en vantant ses avantages en matière de garanties. Or, ce contrat d'assurance, étant groupé et mutualisé, peut pénaliser les emprunteurs jeunes ou ceux ayant contracté de petits prêts. Et pour cause, le montant de l'assurance groupe est le même pour l'ensemble des clients sans tenir compte de leur âge, revenus, montants empruntés ou état de santé. De ce fait, certains emprunteurs, comme les personnes âgées, bénéficient de cette mutualisation aux dépens de ceux qui présentent moins de risques, comme les jeunes.

Ainsi, bien que la mutualisation des risques soit avantageuse pour certains emprunteurs et la banque, elle ne l'est pas pour les jeunes, qui se retrouvent à payer plus pour un contrat mal adapté à leur profil. Les banques tentent de persuader tous leurs clients d'opter pour cette assurance en mettant en avant des garanties supplémentaires. Or, dans la majorité des cas, ces garanties ne présentent aucune utilité pour les jeunes assurés. À l'inverse, une assurance individuelle souscrite auprès d'un autre assureur est généralement moins coûteuse et mieux adaptée au profil du jeune emprunteur.

Est-ce possible de résilier son contrat d'assurance groupe ?

L'UFC que choisir rappelle que les banques n'ont pas le droit d'obliger leur client à souscrire une assurance groupe ni refuser la demande de résiliation. L'association de protection des consommateurs explique que l'emprunteur peut rompre ce contrat à tout moment lors de la première année de souscription. En revanche, au cours de la 2e année, il devra attendre la date d'échéance.

Il est souvent recommandé aux emprunteurs de demander une simulation avant de souscrire une assurance groupe auprès de la banque ou d'en réaliser une autre au niveau d'un assureur alternatif. Il est même possible de faire jouer la concurrence, en présentant l'offre d'un autre assureur à son banquier, qui pourrait être amené à baisser le montant de l'assurance groupe.