Alerte : une avalanche d’arnaques sur Amazon !

De l'aveu de la compagnie elle-même, une vaste campagne d'arnaque visant les clients d'Amazon sévit en ce moment. Des techniques de plus en plus sophistiquées sont employées pour tromper les consommateurs, dont le nombre de victimes ne cesse d'augmenter. Amazon met activement en garde contre ces pratiques malveillantes.

Une alerte lancée par Amazon en Grande-Bretagne

Avec plus de cinq milliards de visites mensuelles par mois, Amazon demeure le leader incontesté de la vente en ligne dans le monde. La plateforme devance ainsi de loin ses principales concurrentes américaines, asiatiques et européennes. Amazon est régulièrement louée pour la qualité de ses prestations de service ainsi que pour la sécurité qu'elle offre à ses clients dans le traitement de leurs données personnelles. Par ailleurs, Amazon a mis en place une nouvelle politique de retour de produits dangereux et de rappels, toujours dans le but de s'attirer les faveurs de ses clients.

Or, le géant mondial de la vente en ligne est actuellement victime d'une vaste campagne de scams qui sévissent depuis quelques semaines et qui ternissent son image. Les clients britanniques d'Amazon ont reçu un mail les invitant à la vigilance. Les arnaques se multiplient en effet, et les pirates redoublent d'imagination pour escroquer les consommateurs,

Le message d'alerte d'Amazon s'adresse en priorité à ses clients britanniques. La vigilance est toutefois de mise, y compris en France, où un tel phénomène peut être amené à se développer à n'importe quel moment. Pour rappel, une campagne d'arnaque avait déjà eu lieu il y a quelques semaines à l'occasion du dernier Prime Day. Le nombre d'arnaques aux coordonnées bancaires avait alors été multiplié par 16 durant cette période.

Comment éviter de faire arnaquer ?

SMS, mails et appels téléphoniques sont autant de moyens qui sont utilisés par des escrocs afin d'arnaquer d'honnêtes consommateurs. La méthode en vogue est la suivante : les arnaqueurs prétextent un problème urgent de paiement de votre commande dans le but de récupérer vos coordonnées bancaires. Le client subit alors une pression l'exhortant à communiquer ses coordonnées rapidement sous peine de se faire bannir d'Amazon.

Rappelons qu'Amazon ne vous demandera jamais de lui communiquer vos coordonnées bancaires par SMS ou lors d'un appel téléphonique. Si vous faites l'objet d'une demande de ce type, n'hésitez pas à la signaler à internet-signalement.gouv.fr.

Dans le mail adressé à ses clients britanniques, Amazon prodigue les conseils suivants :