Aides sociales : un outil basé sur ChatGPT vous aide à déterminer les allocations auxquelles vous avez droit

Nombreux sont les Français qui ne bénéficient pas des aides sociales auxquelles ils ont droit. Le nombre d’aides proposées par l’État ainsi que la complexité des conditions et des démarches pour y accéder font qu’il n’est pas toujours simple de s’y retrouver. Mais grâce à l’intelligence artificielle, il sera plus facile de connaître les aides auxquelles on ouvre droit.

En effet, un outil basé sur l’intelligence artificielle a été mis en place par le site Mes-Allocs pour renseigner les citoyens sur les aides sociales et allocations auxquelles ils peuvent avoir droit. Intitulé AidesGPT, cet outil est basé sur la technologie GPT 3,5 Turbo, mais contrairement à Chat GPT, ce chatbot n’est pas limité aux informations recueillies jusqu’en septembre 2021.

Il a en effet été alimenté par 3 000 articles rédigés par des avocats pour Mes-Allocs et par 6 000 documents institutionnels de différents organismes. Par ailleurs, le site dispose des réponses apportées aux 15 000 questions posées par les internautes dans les commentaires.

L’utilisation de cet outil est simple et gratuite pour les utilisateurs, il suffit de lui poser des questions comme avec n’importe quel chatbot. Cependant, le directeur de l’entreprise, Joseph Terzekian, a indiqué que ce service est facturé 0,8 centime d’euro par requête par Open IA, prix de l’utilisation de la dernière version turbo GPT3,5 et de la mise à jour des données 2023.

1 personne éligible sur 2 ne profite pas des aides sociales

Les réponses fournies par cet outil restent généralistes, mais le site Mes-Allocs propose une simulation d’aides gratuite ainsi qu’un accompagnement personnalisé d’un expert pour 29,90 euros par trimestre. En 2018, le site Mes-Allocs a été créé dans le but de « simplifier la complexité administrative » pour accéder aux aides sociales.

Il a été constaté qu'en France, une personne sur deux n'effectue pas les démarches pour obtenir les aides sociales auxquelles elle a droit. Cette plateforme vise à servir d'intermédiaire pour aider les personnes aux ressources modestes en simplifiant les démarches administratives qui peuvent parfois être décourageantes.

Des alternatives gratuites

D'autres plateformes similaires existent également, telles que Klaro, Aides-sociales.fr et Wizzbii, qui s'adressent plus spécifiquement aux jeunes qui débutent dans la vie active. Si vous recherchez des solutions entièrement gratuites, le gouvernement a mis en place différentes plateformes comme 1jeune1solution.gouv.fr et mesdroitssociaux.gouv.fr. Le réseau « France services » a également été mis en place pour vous accompagner dans vos démarches administratives au sein d'un guichet unique.

Une carte est disponible pour trouver le point le plus proche de chez vous, comme le rappelle le gouvernement : « L’objectif est de permettre à chaque citoyen d’accéder aux services publics du quotidien dans un lieu unique : réaliser sa demande de carte grise, remplir sa déclaration de revenus pour les impôts sur internet ou encore effectuer sa demande d’APL. Des agents polyvalents et formés sont présents dans la France services la plus proche de chez vous pour vous accompagner dans ces démarches ».