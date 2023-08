Nouvelle vague d’envoi du chèque énergie 2023 : votre département est-il concerné ?

Le gouvernement a entamé cette semaine une nouvelle vague d’envoi du chèque énergie. Cette aide devrait bénéficier cette année à plus de 5,8 millions de Français dont les revenus annuels ne dépassent pas 10 800 euros.

Alors que les prix de l’énergie se sont envolés, le gouvernement a mis en place une aide très bien accueillie par les Français. Le chèque énergie est distribué à tous les foyers éligibles sans que ceux-ci aient besoin de faire des démarches pour l'obtenir. Les envois, effectués par poste, sont organisés en vagues. Le dernier envoi de cette aide a été structuré en trois vagues, Les départements concernés par la première vague de la semaine sont le Calvados, le Cher, l’Essonne, l’Eure, les Hauts-de-Seine, l’Indre, le Loiret, le Loir-et-Cher, la Manche, l’Orne, Paris, le Val-d'Oise, la Sarthe, la Seine-Maritime et la Seine-Saint-Denis.

Les départements concernés par la deuxième vague d’envoi de chèques énergie sont le Bas-Rhin, les Deux-Sèvres et la Guyane. Tandis que cette troisième vague concerne l’Isère, l’Eure-et-Loir, la Corse, la Réunion, la Guadeloupe et la Gironde. Il faut rappeler que le montant de cette aide varie entre 48 et 277 euros. Les ressources du foyer, qui ne doivent pas dépasser les 10 800 euros par an, sont prises en compte avant la détermination de ce montant.

Cette aide permet ainsi aux foyers les plus modestes de réduire les factures d'énergie, il peut s’agir des factures d'électricité, de bois, de gaz et de toutes autres énergies utilisées pour le chauffage de l'intérieur.

Chèque énergie 2023 : jusqu’à quand peut-on l’utiliser ?

Cette aide gouvernementale s'avère donc d'une grande utilité en période d'inflation, car elle permet aux ménages modestes de diminuer leurs dépenses énergétiques, libérant ainsi une part plus importante de leur budget pour répondre à d'autres besoins essentiels.

En 2023, près de 5,8 millions de personnes devraient bénéficier du chèque énergie, ce qui représente un nombre considérable de foyers. Ce chèque peut être utilisé jusqu'au 31 mars 2024, avec une possibilité de remboursement jusqu'au 31 mai 2024. Son objectif est de fournir un soutien aux 40% des Français les plus vulnérables, soit environ 12 millions de personnes.

En plus de ce chèque, le gouvernement propose d'autres aides à la consommation d'énergie destinées à soutenir les ménages les plus modestes dans le paiement de leurs dépenses énergétiques, telles que le chèque énergie fioul ou le chèque énergie bois. À la fin de l'année 2022, face à la hausse importante de l'inflation, le gouvernement avait instauré un chèque énergie exceptionnel qui s'ajoutait au chèque énergie habituel.