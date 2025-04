Chèque énergie 2024 : un afflux massif de demandes avant la date limite

Face à la hausse des prix de l’énergie, le chèque énergie reste une aide précieuse pour de nombreux foyers modestes. Cependant, l’afflux de demandes de dernière minute a mis en lumière les difficultés d’accès au dispositif, notamment via la plateforme en ligne.

Créé en 2018, le chèque énergie vise à aider les ménages modestes à payer leurs factures d’énergie ou à financer des travaux de rénovation énergétique. Chaque année, environ 5,7 millions de foyers bénéficient de cette aide, qui varie entre 48 et 277 euros selon les revenus du foyer. Cependant, en 2024, le dispositif a rencontré des difficultés administratives, notamment depuis la suppression de la taxe d’habitation en 2023, qui servait initialement de base pour identifier les bénéficiaires.

Cette complexité administrative a entraîné des risques d’exclusion pour certains ménages. Le Conseil national des associations familiales laïques (Cnafal) a alerté sur le fait que près de 800 000 foyers pourraient ne pas recevoir leur chèque énergie. Une estimation que le gouvernement n’a toutefois pas confirmée.

Un afflux massif de demandes du chèque énergie en fin d’année

Selon le ministère de l’Industrie et de l’Énergie, plus de 200 000 demandes ont été enregistrées les 30 et 31 décembre 2024, juste avant la clôture des demandes. Cet afflux de dernière minute montre l’importance du dispositif pour de nombreux ménages confrontés à des factures d’énergie de plus en plus élevées. Une première vague de 5,5 millions de chèques avait déjà été distribuée automatiquement en avril, mais de nombreux foyers éligibles ont dû faire une demande en ligne pour recevoir leur aide.

Ce pic de demandes tardives a mis en lumière les limites de la plateforme chequeenergie.gouv.fr, critiquée pour ses difficultés d’accès. Plusieurs associations ont demandé une prolongation des délais, mais le gouvernement a refusé cette option. Toutefois, le ministère a assuré que les demandes reçues fin décembre seraient bien prises en compte.

Des critiques sur l’accessibilité au chèque énergie

Malgré son utilité, le chèque énergie suscite des critiques récurrentes, notamment sur l’accessibilité de sa plateforme en ligne. De nombreux bénéficiaires potentiels, notamment parmi les personnes âgées ou les ménages les plus vulnérables, rencontrent des difficultés à effectuer leur demande en ligne.

Le cabinet du ministre de l’Industrie et de l’Énergie, Marc Ferracci, a déclaré que « l’émission de chèques se poursuivra en réponse aux demandes réalisées notamment au cours du mois de décembre ». Le gouvernement travaille également à simplifier le processus pour les années à venir afin d’éviter de nouveaux pics de demandes de dernière minute.

Vers une amélioration de l’octroi du chèque énergie ?

Face aux critiques, le gouvernement envisage des ajustements pour rendre le chèque énergie plus accessible et automatiser davantage son attribution. Les associations plaident notamment pour que le dispositif soit élargi et mieux ciblé afin d’aider davantage de foyers face à la crise énergétique.

Le chiffre définitif des bénéficiaires du chèque énergie pour 2024 sera connu en mars 2025, mais le dispositif reste une bouée de sauvetage indispensable pour les ménages les plus modestes. Cependant, les autorités devront veiller à ce que l’aide soit distribuée de manière plus fluide et accessible dans les années à venir pour répondre aux besoins croissants des Français.