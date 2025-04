Le portail de réclamation du chèque énergie fermé : quid des 900 0000 foyers oubliés ?

Le dispositif du chèque énergie, essentiel pour les foyers modestes, fait face à des limites administratives et techniques qui privent des centaines de milliers de bénéficiaires de leur aide. Alors que le guichet de réclamation s’est clôturé au 31 décembre à minuit, la question reste posée : comment répondre aux besoins des ménages oubliés ?

Distribué depuis 2018, le chèque énergie est une aide financière permettant aux foyers modestes de couvrir leurs factures énergétiques ou d’entreprendre des travaux de rénovation énergétique. En 2024, environ 5,5 millions de foyers ont reçu ce chèque automatiquement en avril. Toutefois, 900 000 ménages éligibles n’ont pas fait leur demande via le guichet en ligne, faute d’informations ou d’accès à la plateforme.

Le montant de cette aide varie de 48 à 277 euros, selon les revenus fiscaux des bénéficiaires. Cependant, les modalités de distribution ont été modifiées depuis la suppression de la taxe d’habitation en 2023, rendant le ciblage des nouveaux bénéficiaires plus complexe.

Une plateforme de rattrapage du chèque énergie sous-utilisée

Pour pallier ces difficultés, le gouvernement a mis en place une plateforme permettant aux ménages oubliés de réclamer leur chèque. Au 27 décembre, seulement 122 500 chèques avaient été émis via ce guichet, avec un montant moyen de 136 euros. Frédérique Fériaud, directrice générale du Médiateur de l’énergie, explique que « chaque année, environ un million de personnes sortent du dispositif, tandis qu’un million y entrent ». Cependant, cette plateforme n’a pas eu l’impact escompté.

Des associations, comme la Cnafal, dénoncent un manque de communication et les difficultés d’accès pour les ménages les plus précaires. « Les 20 % les plus modestes ne savent pas toujours comment accéder à l’aide et ne disposent pas forcément d’un ordinateur ou d’une connexion stable », souligne Françoise Thiebaut, coordinatrice énergie de l’association.

Un budget en suspens pour prolonger le rattrapage du chèque énergie 2024

Une prolongation de trois mois avait été envisagée pour permettre à davantage de foyers de bénéficier du chèque énergie. Cependant, cette extension était conditionnée à l’adoption du budget 2025. Or, la censure du gouvernement Barnier en décembre a conduit à une reconduction temporaire du budget 2024, limitant les dépenses aux « essentielles ». Selon le cabinet de Marc Ferracci, ministre de l’Industrie et de l’Énergie, « la prolongation est une dépense discrétionnaire qui ne peut être engagée sans une nouvelle loi de finances ».

Face à ces limites, les associations de défense des consommateurs appellent à une mobilisation. « Nous travaillerons avec nos partenaires pour que l’accès au chèque énergie 2024 reste possible plusieurs mois encore », affirme Françoise Thiebaut. En attendant, des centaines de milliers de foyers pourraient être contraints de faire face à leurs factures énergétiques sans aide, aggravant ainsi leur précarité.

Une réforme du chèque énergie est-elle nécessaire ?

La situation met en lumière la nécessité de revoir les modalités de distribution du chèque énergie. Une communication renforcée, un accès simplifié à la plateforme, et une prise en compte des évolutions technologiques et sociales sont autant de pistes pour améliorer ce dispositif crucial. Le cas des 900 000 foyers éligibles, mais non aidés illustre les limites administratives et budgétaires d’un dispositif pourtant essentiel dans le contexte actuel de crise énergétique. La question reste posée : comment mieux soutenir les ménages les plus vulnérables à l’avenir ?